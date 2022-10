La cantante Mon Laferte ha sido criticada porque hace unos días contrajo matrimonio y la chilena da lecciones de feminismo tras casarse de blanco.

Mon Laferte, de 39 años de edad, se convirtió en madre a inicios de 2022 y en octubre reveló que se había casado con Joel Orta, con quien lleva tres años de relación.

En las imágenes se puede ver a la chilena usando un vestido blanco y jurándole amor a su pareja.

“Acepto, te amo Joel. Hasta el infinito y más allá” escribió en su cuenta de Instagram Mon Laferte.

Sin embargo esto provocó críticas, pues usuarios de redes sociales aseguran que casarse no había sido muy feminista de su parte.

Recordemos que Mon Laferte ha luchado por el empoderamiento de las mujeres en la música y los derechos de las mujeres.

La cantante regresará a México para finalizar la gira de su último disco y fue cuestionada sobre cómo ha ido su matrimonio.

“Es muy lindo casarse, se junta la familia, las amistades, se come rico, se pone una un vestido blanco, se siente linda, así que muy contenta de compartir el amor que tenemos” dijo la cantante.

También envió un contundente mensaje a quienes la critican por haberse casado, pues aseguraban que había roto con los ideales del feminismo.

“El casarte no está, según yo, contra la idea feminista, yo no ando por la vida gritando: ‘soy feminista’ mírenme, si no que creo que mi forma de actuar ante la vida, tal vez sí es feminista, pero no creo que choque una con otra”

Mon Laferte