Mia Rubín quería ser la telonera de los conciertos de Rosalía en la CDMX, pero revela qué le impidió cumplir su sueño.

Rosalía dará 5 conciertos en la CDMX y Mia Rubín pidió a sus seguidores que la ayudaran para ser el show de apertura de una de las fechas de la cantante española.

Mia Rubín revela qué le impidió ser telonera de Rosalía en la CDMX

El pasado 10 de agosto, Mia Rubín compartió un video donde pedía ser la telonera de Rosalía e incluso etiquetó a la cantante.

Al final, Rosalía no tuvo teloneros en sus conciertos en Palacio de los Deportes, por lo que Mía Rubín no pudo subir con ella al escenario y tampoco fue una de las invitadas a su “confesionario”.

Mia Rubín reveló a los medios que a pesar de sus esfuerzos, nunca supo dónde realizar su petición formal para subirse al escenario con Rosalía.

La cantante expresó que pudo asistir a uno de los conciertos de Rosalía en la CDMX y se enteró de que no tuvo teleneros, por lo que eso sería uno de los motivos por los que no pudo abrir uno de sus conciertos.

Mia Rubín expresó que este sueño sigue en pie y trabajará para que algún día pueda subirse al escenario con Rosalía.

“Yo soy su fan más grande, yo estuve llorando en su concierto. Nadie le ha estado abriendo en CDMX, entonces más allá de que se haya cumplido o no, yo voy a trabajar muy duro para que un futuro suceda” Mía Rubín

La esperanza de Mia Rubín continúa e incluso un cover de la canción La Perla, uno de los éxitos de Rosalía.

Andrea Legarreta trató de cumplir el sueño de Mia Rubín con Rosalía

Mia Rubín cree que fue una gran enseñanza el intentar cantar con Rosalía, pues entendió que si no arriesga no logrará sus sueños.

Incluso, Andrea Legarreta escribió un correo electrónico con la intención de contactar al equipo de Rosalía y hacer la petición formal para que su hija fuera su telonera.

“No había ninguna manera de contactar a nadie y eso también lo estuvimos viendo, mi mamá hasta hizo un mail” Mía Rubín

Al final, Mia Rubín se llevó una gran experiencia, pues su petición para cantar con Rosalía tuvo gran apoyo de sus fans y la llenaron de halagos por su talento.