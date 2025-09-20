Macario Martínez -de 23 años de edad- sigue cosechando éxitos y se irá de gira mundial con un nuevo disco.
Tras volverse viral, Macario Martinez sigue trabajando en su música y muy pronto lanzará nuevas canciones.
Macario Martínez tendrá una gira mundial y un nuevo disco
El jueves 18 de septiembre, Macario Martínez acudió al evento de una conocida revista y reveló sus nuevos proyectos.
Macario Martínez contó a De primera Mano, que está emocionado de seguir mostrando su música.
“Estoy muy emocionado de seguir mostrando mi proyecto, sé que fue un hit enorme, pero me da gusto que muchas personas me pudieran conocer”Macario Martínez
El cantante reveló que ya está trabajando en nueva musica y dará conciertos en Estados Unidos y Europa.
“Seguiré trabajando en mi próximo disco, próximamente viene nueva música y muchos conciertos, y muchas giras que tendremos próximamente”Macario Martínez
Macario Martínez reveló que estará en Estados Unidos del 30 de septiembre al 18 de octubre y posteriormente se irá a Europa.
“Estaremos en todos lados”, expresó emocionado Macario Martínez, quien se presentará en Estados Unidos:
- Nueva York: 1 de octubre
- Washington: 2 de octubre
- Atlanta: 4 de octubre
- Chicago: 8 de octubre
- San Diego: 12 de octubre
- Dallas: 14 de octubre
- Austin: 16 de octubre
- El Paso: 18 de octubre
Mientras que los conciertos de Macario en Europa serán:
- Barcelona: 19 de noviembre
- Madrid: 20 de noviembre
- Londres: 23 de noviembre
- París: 24 de noviembre
Macario Martínez sigue visitando a sus amigos barrenderos
El sueño de Macario Martínez se cumplió tras compartir un video donde mostraba su trabajo como barrendero y de fondo su canción “Sueña lindo, corazón”.
Macario Martínez reveló que sigue teniendo contacto con sus compañeros barrenderos, quienes le han expresado su apoyo incondicional.
“Sigo visitándolos (a sus amigos de limpieza de la CDMX) sé que están ahí siempre y me dijeron que siempre estarían para mí, eso es muy lindo”, cantÓ Macario Martínez.
Por otro lado, Macario Martínez aún no tiene disquera, pues le gusta tener libertad creativa en sus canciones.
Macario Martínez tendrá un concierto el próximo 15 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.