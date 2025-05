Macario Martínez -de 24 años de edad- celebró que su canción “Si te mentí” ya se puede escuchar en todas las plataformas de música y video.

Luego del éxito de “Sueña lindo, corazón”, Macario Martínez siguió estrenando canciones que hasta tema de series son.

Letra de “Si te mentí”, la dolida canción de Macario Martínez

Macario Martínez estrenó hace un par de semanas “Si te mentí”, su nueva canción que rinde homenaje a los corazones dolidos.

Esta es la letra completa de “Si te mentí”, la canción con la que Macario Martínez se dirige a los amantes de cada rincón del mundo.

“Si te vas mañana

Ay, ¿qué será de mi?

Si te vas mañana

Ay ¿que será de mi?

Si te mentí, fue para hacerte feliz

En tus ojos veo los que una vez perdí

Si te mentí, fue para hacerme vivir

En tus ojos veo los que una vez yo vi

Oh, oh, oh

Ah, ah, ah

Si te vas mañana

Ay, ¿qué será de mi?

Si te mentí, fue para hacerte feliz

En tus ojos veo los que una vez perdí

Si te mentí, fue para hacerme vivir

En tus ojos veo los que una vez yo vi

Video de "Si te mentí", canción de Macario Martínez (Max Latinoamérica en YouTube)

“Si te mentí” de Macario Martínez, fue tema de la serie The Last of Us

El éxito de Macario Martínez ya no es solo un sueño. Y es que, su canción “Si te mentí”, fue elegida por HBO Max como tema de The Last Of Us.

Vía YouTube, la cuenta de Max Latinoamérica compartió el video corto de “Si te mentí” de Macario Martínez.

El cual, además de tener al cantante como protagonista, combina escenas de la serie The Last Of Us en el video oficial .

La canción, creada con elementos de folk, está escrita desde la perspectiva de Joel para los instantes más sensibles: Mentir para proteger a Ellie.

Entre comentarios del video, fans de Macario Martínez celebraron que el cantante este cumpliendo el “sueño lindo” que estaba en su corazón.

Así como destacan que el talento mexicano haya llegado hasta la serie del momento de HBO Max en todo el mundo.

“Estoy aquí porque los sueños lindos sí se cumplen”; “Un grande”; “Hasta el fin contigo, Macario”.

“Lo está logrando”; “Macario callando todas las dudas”; “Se rifó Macario, pone a México en alto”, se lee enr