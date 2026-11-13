El posible regreso de Coldplay a México en 2027 comenzó a generar expectativa entre sus seguidores, ante versiones que ubican conciertos entre agosto y octubre en territorio nacional.

Por ahora, la banda británica no ha anunciado fechas ni confirmado una nueva gira por el país; las versiones difundidas corresponden únicamente a rumores y especulaciones.

Las publicaciones sobre su posible visita coinciden con reportes de gestiones en otros países latinoamericanos.

¿Qué se sabe de los rumores sobre los conciertos de Coldplay en México?

Las versiones apuntan a que la etapa latinoamericana de Coldplay podría desarrollarse entre agosto y octubre de 2027, en un periodo similar al de su visita anterior.

En México, algunas publicaciones mencionan posibles presentaciones en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla. Sin embargo, ninguna de esas paradas está confirmada por ahora.

Coldplay (Twitter @coldplay)

Los rumores también se relacionan con reportes sobre eventuales gestiones para realizar 4 conciertos en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, durante octubre, según versiones difundidas.

Esas versiones han alimentado las expectativas sobre una posible gira regional, pero no constituyen un anuncio de la agrupación ni una confirmación de promotores.

La última visita de Coldplay a México ocurrió en marzo y abril de 2022, como parte del Music of the Spheres World Tour.

Durante esa gira, el grupo ofreció 8 conciertos agotados en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, con dos fechas en cada una de las primeras ciudades.

En la capital realizó 4 presentaciones en el entonces Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros; también invitó a Carla Morrison y grabó el video de “Humankind” en aquella ocasión.