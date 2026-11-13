¡Habrá más Ferxxo en CDMX! El cantante suma tercera fecha tras sold out

Ferxxo suma tercera fecha de concierto en CDMX tras firmar sold out en su venta de boletos.

La gran respuesta que ha tenido el THE GREEN STAR Tour 2027 del cantante Feid provocó que Ocesa anunciara un nuevo show en vivo en el Palacio de los Deportes.

Ferxxo suma tercera fecha en el Palacio de los Deportes de CDMX

El tercer concierto de Ferxxo en el Palacio de los Deportes será el domingo 23 de mayo de 2027.

A diferencia de las primeras presentaciones, este nuevo concierto de Feid se programó para comenzar a las 7:00 p.m.

Feid, cantante colombiano (@feid / Instagram)

Tanto el concierto del 21 y 22 de mayo 2027 de Ferxxo se agotaron en la preventa y venta general ante la alta demanda.

Por tal razón, Ocesa tomó la determinación de abrir otra fecha para que los fans de Feid no se queden sin oportunidad de verlo.

Preventa para el tercer concierto de Feid en CDMX

La preventa de boletos para el tercer concierto de Fexxo en el Palacio de los Deportes, será vía Ticketmaster de la siguiente manera:

Preventa Banamex: viernes 13 de noviembre a las 11:00 de la mañana

Venta general: sábado 14 de noviembre a las 11:00 de la mañana

En ambas fases, Preventa Banamex y Venta general, también podrán adquirirse los Paquetes VIP que ofrece Feid para ver en exclusiva su concierto.