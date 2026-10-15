Las oficinas de NPR Music fueron tomada por la emblemática agrupación mexicana, Los Tigres del Norte, para un emotivo Tiny Desk en el que el grupo lanzó un poderoso mensaje para los migrantes.

Entre los coloridos libreros, estantes y escritorios, Jorge, Hernán, Eduardo, Luis y Óscar interpretaron varias de sus canciones más emblemáticas ante una pequeña pero muy conmovida audiencia.

Fieles a su estilo e historia, Los Tigres del Norte aprovecharon la vitrina internacional del Tiny Desk en YouTube para mandar un mensaje defensa de los migrantes y la unión de toda América Latina.

Los Tigres del Norte llegan al Tiny Desk con un conmovedor concierto

A lo largo de 18 años, cientos de músicos de todo el mundo han interpretado sus más conocidas canciones desde las ahora muy reconocidas oficinas de NPR Music en Washington D.C.

Sin embargo, tal vez en ninguno de esas sesiones de “Tiny Desk” ha sido tan representativa para la hispanidad como la más reciente protagonizada por Los Tigres del Norte.

Porque aunque detrás del pequeño escritorio han pasado estrellas globales, Los Tigres del Norte no solo tocaron sus temas, sino que dejaron un testimonio vivo de la memoria migrante y la identidad latina.

“Nos compraron sin dinero las aguas del Río Bravo Y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron El estado de Wyoming, también nos lo arrebataron Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo Somos de todos colores y de todos los oficios Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino Somos más americanos que todititos los gringos" Letra de Somos Más Americanos de Los Tigres del Norte

Aunque en otras ocasiones la oficina que funge como escenario del Tiny Desk ya había roto su vocación silenciosa, “Los Jefes de Jefes” la convirtieron en algo más, pues durante 21 minutos se transformó en un espacio de recuerdos y orgullo latino.

En especial porque iniciaron su sesión con “Somos Más Americanos”, en la que Jorge entonó el potente interludio que recuerda que los latinos somos más americanos que “todititos los gringos”.

Colaboradores de Tiny Desk dedicaron mensaje de agradecimiento a Los Tigres del Norte

El mensaje para los migrantes que Los Tigres del Norte hicieron durante su Tiny Desk fue más allá, ya que la sesión también tuvo espacio para algunos colaboradores del mismos proyecto.

Lo anterior debido a que antes de que el grupo interpretara 5 canciones, un par de trabajadores de NPR Music visiblemente emocionados y conmovidos, les dedicaron un mensaje de agradecimiento.

Intentando contener las lágrimas, los colaboradores del Tiny Desk destacaron que son como familia para millones de latinos, pues con su música son capaces de “devolver la humanidad” a las personas.

Cabe destacar que además del impetuoso arranque con Somos Más Americanos, Los Tigres del Norte tocaron otras 4 canciones que son parte de su famoso repertorio: