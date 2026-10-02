Panteón Rococó dedicó su canción “1993″ en su Tiny Desk a los desparecidos en México.

“Para todos nuestros desaparecidos allá en México. Te extraño, siempre te busco, algún día nos encontraremos de nuevo” Dr. Shenka

El pasado 1 de octubre se estrenó el Tiny Desk de Panteón Rococó, quienes cantaron cinco canciones y hablaron de la situación social y de seguridad que se vive en México.

Panteón Rococó dedica su Tiny Desk a los desparecidos en México

Durante la interpretación de su segunda melodía del Tiny Desk, Panteón Rococó envió un mensaje por los desaparecidos en México.

Dr. Shenka dedicó “1993″, que habla de del dolor y desesperación tras perder a un ser querido, a las personas desparecidas en México, afirmando que sus familias los extrañan y los siguen buscando.

Panteón Rococó interpretó cinco canciones durante su Tiny Desk:

Arréglame el alma

1993

Cha-cha Love

La dosis perfecta

La carencia

Los integrantes de Panteón Rococó usaron camisetas con mensajes de protesta como: “Ningún ser humano es ilegal” y “Haz que los fascistas vuelvan a tener miedo”.

Panteón Rococó pide “paz y resistencia” en el mundo

Dr. Shenka también se manifestó en apoyo a Palestina y usó una playera de fútbol con los colores de su bandera, la cual pertenece al club deportivo palestino.

“Paz y resistencia en el mundo para siempre”, expresó Dr. Shenka durante los últimos minutos de su Tiny Desk.

Fans de Panteón Rococó celebraron que se hayan pronunciado por los desparecidos en México y la violencia que afecta a Palestina durante su Tiny Desk, un concierto acústico de los más conocidos en internet.