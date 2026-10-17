La euforia por el Tiny Desk de Los Tigres del Norte ha llegado hasta la esfera política en México, pues el diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, recomendó no perderse la sesión.

Ya me voy para ver el Tiny Desk con Los Tigres del Norte, se los recomiendo. Ricardo Monreal

Fue por medio de un video que compartió en sus redes, que el coordinador de la bancada morenista expresó su reconocimiento a la agrupación por el homenaje que hicieron a los migrantes.

Cabe destacar que el Tiny Desk de Los Tigres del Norte ha generado polémica debido al mensaje para los migrantes que hicieron, pues parte de un pronunciamiento fue eliminado del video.

Los Tigres del Norte estrenan Tiny Desk en YouTube (tomada de video)

Ricardo Monreal recomienda ver el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

Con más de 2 millones de visualizaciones en un día, el Tiny Desk de Los Tigres del Norte estrenado el 15 de octubre de 2026, se ha convertido en uno de los más sonados temas de conversación.

Lo anterior debido a que durante la sesión musical, los “Jefes de Jefes” lanzaron un poderoso mensaje a favor de los migrantes en Estados Unidos, así como de apoyo y unión a la comunidad latina.

En medio del revuelo generado en redes sociales y demás espacios, Ricardo Monreal se sumó a la euforia, pues en su video recomendó ver el “concierto” que, dijo, tiene el distintivo de ser en defensa de los migrantes.

Cerramos la semana con un reconocimiento a Los @tigresdelnorte y su presentación en Tiny Desk, un homenaje a la fuerza y resiliencia de las comunidades migrantes. Su música fortalece nuestra identidad. ¡Excelente fin de semana! https://t.co/RWBTRTtitx — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 16, 2026

De la misma forma, Ricardo Monreal sostuvo que el Tiny Desk de Los Tigres del Norte también tiene una dedicatoria especial para todas las “personas que sufren”, por lo que insistió en que hay que ver el recital.

En su mensaje, el diputado sostuvo que los músicos mexicanos lanzaron un importante pronunciamiento de “fuerza y resiliencia de las comunidades migrantes” y aseveró que ”su música fortalece nuestra identidad”.

Acusan censura en Tiny Desk de Los Tigres del Norte

El Tiny Desk de Los Tigres del Norte ha generado una intensa controversia luego de que se eliminó del video, un fragmento de un mensaje de apoyo a los migrantes.

Usuarios en redes sociales y diversos medios de comunicación acusaron directamente a la plataforma digital de incurrir en un acto de censura por recortar la introducción original del productor.

El fragmento suprimido incluía declaraciones sobre los ataques que enfrentan los latinos en Estados Unidos, previas a la interpretación del conocido tema musical titulado Somos más americanos.

Hasta el momento, la radiodifusora pública estadounidense no ha emitido una postura oficial que explique las razones detrás de la modificación realizada en el video publicado en su canal.