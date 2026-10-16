En medio del revuelo generado por el Tiny Desk de Los Tigres del Norte, se denunció un posible acto de censura debido a que uno de los mensajes de apoyo a migrantes desapareció.

Se trata de parte del pronunciamiento que hizo uno de los colaboradores de NPR Music, quien advirtió que la comunidad latina se encuentran “bajo ataque” en Estados Unidos.

Cabe destacar que en su Tiny Desk, Los Tigres del Norte también lanzaron un mensaje de apoyo a los migrantes al interpretar un de sus canciones más emblemáticas sobre el tema.

Los Tigres del Norte estrenan Tiny Desk en YouTube (tomada de video)

Eliminan mensaje de apoyo a migrantes en Tiny Desk de Los Tigres del Norte

El jueves 15 de octubre se estrenó en el canal de YouTube de NPR Music, una inesperada sesión musical protagonizada por la agrupación mexicana, Los Tigres del Norte.

Al inicio del video, dos colaboradores del canal de la radio pública de Estados Unidos lanzaron un mensaje de agradecimiento y uno de ellos, Félix Contreras, también hizo un pronunciamiento sobre la migración.

“Nuestra comunidad está en ataque, y no es la primera vez” Félix Contreras. Productor de NPR Music

Sin embargo, el mensaje con el que advirtió sobre el iesgo bajo el que se encuentran los latinos en Estados Unidos, fue eliminado por completo del Tiny Desk de Los Tigres del Norte.

Lo anterior debido a que al reproducir el contenido en YouTube, el fragmento del mensaje hecho por el producto Félix Contreras se omite en automático y no es posible verlo ni escucharlo.

Por ello, usuarios de internet han acusado un posible acto de censura, pese a lo cual hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial de NPR Music para explicar lo que ocurre.

Los Tigres del Norte también lanzaron un mensaje sobre la migración y la identidad latina

Pese a que el mensaje sobre los migrantes que hizo el colaborador de NPR Music fue eliminado, el pronunciamiento musical de Los Tigres del Norte sobre el mismo tema sigue intacto en su Tiny Desk.

Y es que “Los Jefes de Jefes” iniciaron su sesión con la poderosa “Somos Más Americanos”, en la que resaltan el peso de la comunidad latina en Estados Unidos y critican las fronteras que dividen el continente.

En el mismo tema se incluye un interludio que ha llamado la atención, debido a que en él, Jorge Hernández sentencia de forma implacable que los latinos “somos más americanos que todititos los gringos”.

Cabe resaltar que a un día del estreno del Tiny Desk de Los Tigres del Norte en el que interpretaron 5 canciones, acumula más de 2 millones de visualizaciones y más de 144 mil “me gusta”.