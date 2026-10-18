Félix Contreras, productor de NPR Music y conductor de Alt.Latino, aclaró la controversia por la supuesta censura de su discurso durante el Tiny Desk de Los Tigres del Norte.

Mi discurso de introducción para el concierto de la banda no era para publicación. Félix Contreras

Por lo que confirmó que la versión original del concierto de Los Tigres del Norte fue restaurada en el sitio web de NPR y que regresará próximamente a YouTube.

A través de un video publicado en Instagram, Félix Contreras agradeció el apoyo del público y reconoció las reacciones que generó la eliminación de parte de su introducción, en la que habló sobre los ataques contra la comunidad latina en Estados Unidos.

¿Por qué recortaron el Tiny Desk de Los Tigres del Norte?

Félix Contreras señaló en su video publicado en Instagram, que el mensaje tuvo una repercusión que no habían imaginado cuando fue incluido en el video.

La polémica comenzó después de que NPR Music publicara la presentación el 15 de octubre de 2026 de Los Tigres del Norte, el cual inicialmente incluía las palabras del periodista sobre la persecución histórica contra los migrantes.

Sin embargo, el fragmento de Los Tigres del Norte desapareció posteriormente de YouTube, lo que provocó críticas y acusaciones de censura en redes sociales.

NPR explicó que normalmente no publica introducciones en sus conciertos y que retiró temporalmente el material para una revisión editorial. También reconoció que el tema es emotivo y complejo para sus oyentes y parte de su equipo.

La sesión de Los Tigres del Norte forma parte de las celebraciones del Mes de la Música Latina y comienza con Somos más americanos, canción que reivindica la identidad migrante; el repertorio también incluye éxitos como:

Golpes en el corazón

Quiero volar contigo

La puerta negra

Félix Contreras agradeció las muestras de solidaridad y pidió volver a poner el foco en la actuación de Los Tigres del Norte, cuyo legado musical ha acompañado a generaciones de familias latinas.