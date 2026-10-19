La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno prepara reconocimientos para Los Tigres del Norte por sus 50 años de trayectoria musical, que la agrupación celebrará en 2027.

“Los Tigres del Norte muchas veces han sido reconocidos allá, tienen hasta calles, nombres de calles en Estados Unidos y aquí han sido reconocidos pocas veces. El próximo año cumplen sus 50 años como grupo, como banda y pues vamos a hacer algunos reconocimientos aquí en nuestro país a los Tigres del Norte” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También destacó su defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y su contribución a la identidad cultural de las comunidades en el extranjero.

Durante la conferencia matutina del lunes 19 de octubre de 2026, Sheinbaum reconoció la trayectoria de la agrupación y su papel en la defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

La mandataria señaló que Los Tigres del Norte han recibido reconocimientos en el extranjero y adelantó que su Gobierno busca rendirles homenaje en México durante 2027.

Sheinbaum recuerda la visita de Los Tigres del Norte a Palacio Nacional

La presidenta también recordó la reunión que sostuvo con Los Tigres del Norte en Palacio Nacional, un encuentro que originalmente estaba previsto para durar 15 minutos, pero que se prolongó durante aproximadamente dos horas.

Al hablar de la agrupación, Sheinbaum destacó su papel más allá de los escenarios y afirmó que “lo que hacen es tocar música y defender a los mexicanos en el exterior”.

Asimismo, resaltó la importancia de su música para las comunidades migrantes, cuyos integrantes mantienen vínculos culturales y de identidad con México pese a vivir fuera del país.

Sheinbaum reitera rechazo al racismo y respaldo a los migrantes mexicanos

En el mismo contexto, Sheinbaum afirmó que su Gobierno rechaza las manifestaciones de racismo y reiteró la importancia de proteger los derechos humanos de los mexicanos que residen en el extranjero.

La presidenta también destacó la labor de los consulados mexicanos en la atención y protección de los connacionales, particularmente de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

En ese marco, el posible homenaje a Los Tigres del Norte se suma al reconocimiento de la aportación cultural y social de los migrantes mexicanos, a quienes el Gobierno identifica como una parte fundamental de la economía y la sociedad del país.

La música de la agrupación, con canciones que abordan la migración y las experiencias de los mexicanos en Estados Unidos, ha contribuido a mantener presente la identidad mexicana entre distintas generaciones de comunidades migrantes.