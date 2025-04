El artista emergente Macario Martínez se deslindó de Luis Avilés, el encargado de prensa del Axe Ceremonia 2025 que periodistas han señalado de omitir información sobre los fotógrafos muertos por negligencia en el Parque Bicentenario.

A través de un comunicado, Macario Martínez de 23 años de edad, anunció el despido de Luis Avilés, aclarando que está en total solidaridad con las familias de los dos fotógrafos muertos:

A la par, Luis Avilés -de edad desconocida- se deslindó totalmente de las acusaciones que periodistas le están haciendo, justificando que él tampoco sabía nada del “accidente” que ocurrió en el Axe Ceremonia 2025 el sábado 5 de abril.

Con un comunicado en sus redes sociales, Macario Martínez anunció el despido de Luis Avilés como su personal mánager tras acusaciones de periodista que asistieron al Axe Ceremonia 2025.

La muerte de dos fotógrafos que cubrían el Axe Ceremonia 2025 puso en tela de juicio la seguridad que los festivales en México brindan a asistentes, trabajadores y prensa.

Ante ello, periodistas que asistieron a la cobertura del Axe Ceremonia 2025 el sábado 5 de abril, han señalado a Luis Avilés de ocultar información respaldando al festival para el que trabaja.

Luis Avilés, ex personal manager de Macario Martínez. (Instagram/ luissaviless / Tomada de video)

Y es que Luis Avilés y su empresa Hits Futuros, fueron los responsables de la prensa en el festival Axe Ceremonia, de modo que al no dar información sobre los dos fotógrafos muertos estaría ocultando datos que esclarecerían lo que apunta a un acto negligente de autoridades y empresas.

Por ello, Macario Martínez no solo decidió deslindarse de Luis Avilés, sino que mostró su total apoyo a que el accidente del Axe Ceremonia 2025 se aclare, acusando negligencia.

“Lo que pasó en el Axe Ceremonia es una negligencia y algo que nunca debió suceder. Que visibiliza la precariedad y la falta de humanidad que los festivales han tenido (...) Me uno y convoco a que no se olvide ni se deje pasar por alto esta situación, que se busque el esclarecimiento de los hechos, que los responsables paguen por sus acciones …”.

Asimismo, aseguró que su vínculo laboral con Luis Áviles iba más allá del enero 2025 que su música despegó, explicando que nunca recibió una mala referencia de su labor como mánager / RP.

“Luis apoyó mi proyecto desde tiempo atrás, y me acerqué a él cuando despegó porque necesitaba ayuda y era la persona más cercana que conocía y que podía orientarme sobre la industria. Cabe resaltar que nunca tuve una mala referencia sobre Luis [Avilés] ni ninguna mala experiencia…”.

Sin embargo, Macario Martínez también compartió que así como trabajó con Luis Avilés, lo hizo con Berenice y Miguel, los dos fotógrafos muertos en el Axe Ceremonia 2025.

Macario Martínez despidió a Luis Avilés, quien fungía como su personal manager y mismo que decidió sacar un largo comunicado negando ocultar la muerte de los fotógrafos del Axe Ceremonia 2025.

En más de una entrevista, como la que Belén Eligio dio a Pamela Cerdeira para MVS Noticias, mencionan a Luis Avilés, al ser el encargado de prensa del Axe Ceremonia 2025.

Sin embargo, es este mismo quien se habría negado a dar información sobre las dos personas sobre las que cayó la grúa del Axe Ceremonia 2025.

Y es que según la narración de Belén Eligio, se acercó a Luis Avilés para cuestionarle sobre el accidente respondiendo a su labor como prensa, pero este negó en todo momento tener información al respecto.

“Me acerqué para preguntarle si era verdad que eran fotógrafos, si ya sabía cuántas víctimas eran y me dijeron que no que todavía no tenían esa información y que pues nos iban a mantener al tanto”.

Berenice Eligio, reportera de El Sol de México.