Christian Nodal -de 26 años de edad- acaba de estrenar “Sabina”, canción inspirada en Ángela Aguilar que ya tiene video en Youtube.

El tema “Sabina”, que ya está generando un gran revuelo en las plataformas digitales, explora las profundidades del desamor y la nostalgia de Christian Nodal.

Letra completa de “Sabina”, canción de Christian Nodal inspirada en Ángela Aguilar

A continuación, te dejamos la letra completa de “Sabina”, nueva canción de Christian Nodal:

“No sé tu

Pero me desperté con las ganas de verte de nuevo

Hoy no aplica el orgullo

Tampoco hay espacio pal’ ego

Así que entérate que aún te quiero

No se tú

Pero llevo aguantando más noches que el mismo Sabina

Y es que para tu ausencia te juro que no hay medicina

Y eso de extrañarte, se ha vuelto rutina

Ya no entiendo por qué terminamos, y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo

Qué digo todo, me faltas tú.

Y te lo puedo decir más fuerte, pero no más claro mi reina

Christian Nodal…

Y aún no entiendo por qué terminamos, y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué aún no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos, que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo

Qué digo todo, me faltas tú…"

Christian Nodal estrena “Sabina”, canción inspirada en su esposa Ángela Aguilar

Christian Nodal estrenó su sencillo “Sabina” en medio de la celebración por su primer aniversario de bodas con Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

Aunque “Sabina” no menciona directamente a Ángela Aguilar, fanáticos han destacado algunas señales con las que se probaría que está dedicada a ella.

Ángela Aguilar ha mencionado en más de una ocasión que es gran seguidora de Joaquín Sabina, al punto de considerarlo su mayor afluencia creativa.

“Sabina” de Christian Nodal se sumerge en la compleja emoción de extrañar a alguien que fue sumamente importante en la vida del artista.