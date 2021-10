La polémica entre Residente y J Balvin está lejos de terminar, luego de que el puertorriqueño calificara como ‘falso’ al cantante de reguetón.

Este sábado, Residente compartió un nuevo video que avivó la polémica sobre el boicot a los Latin Grammy que promovió J Balvin .

En la grabación, publicada en su cuenta de Instagram, Residente se lanzó contra J Balvin al describirlo como una persona falsa y carente de valores .

Residente inició el video de Instagram aclarando que él no maneja sus redes sociales; por tanto, no tenía conocimiento de la respuesta de J Balvin con el carrito de hot dogs.

El artista puertorriqueño aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a J Balvin, a quien calificó como una persona “falsa” y “desleal”.

Asimismo, Residente lanzó críticas en contra de Álvaro Osorio, padre de J Balvin, por no tener valores de “honestidad y lealtad”, y motivarse solo por el dinero.

“Dile a tu viejo que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocios. No todo en la vida es plata, es importante el dinero pero no todo es eso, también existe la honestidad y lealtad.”

Residente