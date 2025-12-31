MTV dejará de transmitir al aire después de 44 años de estar vigente y para celebrar su despedida, colocó las últimas canciones para decir adiós a todos quienes estaban viendo su señal pero, ¿cuáles fueron?

Estas son las canciones que MTV transmitió para decir adiós tras 44 años al aire

MTV Music Television dejará de estar al aire después de 44 años, por lo que para decir adiós, este 31 de diciembre del 2025 decidió colocar sus últimas canciones para despedirse en grande.

Y es que los últimos tres temas en sonar en la ahora extinta señal de MTV fueron:

“Please don’t leave me” - P!nk ”Thank you" - Dido “Bye Bye Bye” - NSYNC

Los últimos 3 temas en sonar en MTV 00s fueron una elegante manera de despedirse:



"Please don't leave me"

"Thank you"

"Bye Bye Bye" pic.twitter.com/vQ0GZj97jg — Laba 🚍 (@MatiasLabate) December 31, 2025

Cabe recordar que MTV hizo historia en el mundo de la televisión y la música pues, antes de que existiera el streaming, la música y los videos de los artistas se transmitían por este canal, incluyendo los estrenos más recientes.

Cabe recordar que el 1 de Agosto de 1981 fue cuando MTV comenzó a emitir su primera señal televisiva; es decir hace 44 años y hoy, ha dejado de transmitir siendo los siguientes canales los afectados:

MTV Live

MTV

MTV Music

MTV 80s

MTV 90s

MTV continuará dando servicio a través de la plataforma de Paramount+ y otros servicios de streaming.