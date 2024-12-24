Jezzini sorprendió a todos sus seguidores al crear una lista de Spotify ideal para escuchar en tu cena de Navidad hoy 24 de diciembre.

Este 24 de diciembre es una fecha muy especial y es que se celebra la Navidad, por lo que varias familias suelen reunirse para cenar juntos.

Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrentan los anfitriones es qué música poner para complacer los diferentes gustos de sus invitados y que al mismo tiempo tenga que ver con la Navidad.

Para resolver está situación, Jezzini -de 31 años de edad- creó una lista en Spotify con la que promete poner a la familia en estilo navideño para cenar con tranquilidad.

Y es que Jezzini asegura que con esta lista en Spotify se quitará cualquier tensión familiar para tener una Navidad 2024 inolvidable.

Jezzini crea su lista de Spotify para escuchar en tu cena de Navidad hoy 24 de diciembre

La música suele ser indispensable en cualquier reunión, por lo que escoger la indicada para tú cena de este 24 de diciembre es clave para tener una Navidad 2024 increíble.

Es algo que sabe Jezzini por lo que creó una lista en Spotify con la que promete que todos los invitados se sentirán a gusto y además ayudará a limar cualquier tipo de tensión.

Jezzini señaló que escogió la música ideal para relajar cualquier tipo de diferencia familiar que exista entre los miembros, desde divorcios hasta las peleas por los terrenos.

A través de sus redes sociales Jezzini compartió con sus seguidores una lista en la que asegura las personas se sentirán más a gusto durante su cena de Navidad.

Jezzini compartió que estás canciones ayudarán a que las cosas fluyan y simplemente se pueda disfrutar de este 24 de diciembre.

En su video, Jezzini compartió que su lista de Spotify incluye varios géneros por lo que habrá canciones para toda la familia y todos se podrán sentir identificados.

Canciones que incluye la lista de Spotify de Jezzini para escuchar en tu cena de Navidad hoy 24 de diciembre

La lista de Spotify de Jezzini se llama “Playlist para amenizar tu cena incomoda de Navidad”, esta reúne 24 canciones con temática navideña.

Esta playlist de Jezzini incluye desde villancicos, canciones en español, en inglés, nuevos lanzamientos, clásicos navideños y hasta reggaetón o cumbias.

Jezzini prometió que su lista de Spotify te acompañará durante toda tu cena de Navidad hoy 24 de diciembre.

Con una duración de 1 hora y 15 minutos, la lista de Spotify de Jezzini incluye las canciones:

“Mi Burrito Sabanero” de La Rondallita

“Los Pastores a Belén” de Alabanza Musical

“No quiero oro ni quiero plata” de Traditional World singers

“Feliz Navidad” de José Feliciano

“Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee

“Noche de Paz” de Los Baby’s

“Navidad sin ti” de Los Bukis

“Santa Claus llegó a la ciudad” de Luis Miguel

“Estaré en mi casa esta Navidad” de Luis Miguel

“Llegó Navidad” de Luis Miguel

“Last Christmas” de Wham”

“Oh Holy Night” de Céline Dion

“Los peces en el río” de Pandora

“El baile de Santa Clos” de Grupo Exterminador

“Noche de Paz” de Carla Morrison

“Llegó la Navidad” de Ozuna, Generación Escogida, Christian Nieves

“Feliz Navidad” de Tito “El Bambino”

“JOJOJO” de La Adictiva

“Feliz Navidad” de Grupo Cañaveral

“Rodolfo el Reno (Reggaeton)” de Marco

“Cumbión Navideño” de Aaron y su Grupo Ilusión

“Dios Está Aquí” de Tito Silva Music

“Feliz Navidad HDSPM” de Luis Conriquez, Joel de la P

“El año viejo” de Industria del Amor