Spotify Wrapped 2024 salió este 4 de diciembre, en donde se confirmó que Taylor Swift es la artista más escuchada del mundo por segundo año consecutivo.

El reconocimiento de Spotify Wrapped 2024 a Taylor Swift llega justo cuando está a punto de terminar su gira The Eras Tour que duró poco más de un año.

Taylor Swift tuvo más de 26 mil 600 millones de reproducciones en Spotify Wrapped 2024

Y entre las estadísticas que reveló Spotify Wrapped 2024, fue que Taylor Swift obtuvo en este año 26 mil 600 millones de reproducciones.

De igual manera, Taylor Swift obtuvo tres álbumes entre los 10 más escuchados del año, pues según Spotify Wrapped 2024 revela fueron:

The Tortured Poets Department: The Anthology

1989 (Taylor’s Version)

Lover

En ese sentido, Spotify Wrapped 2024 revela el top 10 de los artistas más escuchados en el año, liderados por Taylor Swift:

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billi Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

The Tortured Poets Department de Taylor Swift es el álbum más escuchado a nivel mundial en Spotify Wrapped 2024

Cabe recordar que este disco de Taylor Swift salió el 19 de abril; sin embargo, la versión The Anthology únicamente salió en versión digital.

El álbum más escuchado del año según Spotify Wrapped 2024, The Tortured Poets Department: The Anthology de Taylor Swift, cuenta con 31 canciones.