¿Rosalía y Björk juntas? Así es, las cantantes anuncian una inesperada canción dedicada a los peces con un bello significado.

Vaya sorpresa e inesperada, la que han anunciado la cantante islandesa Björk -de 57 años de edad- y la española Rosalía - de 31 años de edad-.

Tras confirmar que unirán sus talentos para colaborar en una sorpresiva e inesperada canción, que no solo las juntará.

Pues, también, la inesperada canción de Rosalía y Björk estará dedicada a los peces con un bello significado detrás.

Rosalía y Björk juntas con canción por los peces y una bella causa

A través de sus redes sociales, Rosalía y Björk confirmaron su primera colaboración musical con una canción dedicada a los peces, todo por una bella causa.

Inesperada canciones de las cantantes que se estarán estrenando en este mismo mes de octubre.

Por el momento se desconoce la fecha exacta de salida de la canción de Rosalía y Björk, así como el título que tendrá.

Sin embargo, lo que sí adelantaron es que la inesperada canción de Rosalía y Björk tiene una bella causa.

Pues se trata de un proyecto con fines benéficos destinados a denunciar las prácticas poco éticas en la pesca como la piscicultura.

“Ofrezco una canción de Rosalía y mía cantando juntas cuyos beneficios irán en la ayuda por la lucha contra las granjas de peces en Islandia. Esto saldría en octubre. La gente de Seyðisfjörður se ha levantado y protestado en contra de que empezar una granja de peces aquí. Nosotras queremos donar las ventas de la canción y ayudar con las multas legales. Esperemos que esto pueda ser un ejemplo para otros”. Björk

Por su parte, la cantante española Rosalía se mostró emocionada con el honor de poder colaborar con una estrella de la música como Björk.

A lo que la Rosalía compartió la publicación de Björk en sus historia con un gran corazón blanco.

Björk

Así suena la inesperada canción de Rosalía y Björk

Pese a que aún la canción de Rosalía y Björk no ha sido estrenada, todavía, ya podemos escuchar un pequeño adelanto de esta colaboración.

Luego de que en el video que compartiera la cantante islandesa Björk diera a sus fans y a los de Rosalía un pequeño adelanto de lo que estaremos escuchando.

En el cual podemos escuchar sin instrumentos las voces de Rosalía y Björk unidas en esta inesperada canción.

Asimismo, en el avance de la canción de Rosalía y Björk, se puede escuchar a ambas artistas entonar: “It’s the right thing to do, I just don’t know”.