Apetite for Destruction cumple 38 años de lanzamiento, siendo una de las discografías más icónicas, no sólo de la banda Guns N’ Roses, sino de la historia del rock.

Esta vez hablaremos de Sweet Child O’ Mine, canción que se ha consolidado como uno los mejores éxitos de rock de todos los tiempos; acá te compartimos el video en YouTube.

El video de Sweet Child O’ Mine ya acumula mil millones de reproducciones en YouTube y la canción de Guns N’ Roses cumple 38 años

La canción, Sweet Child O’ Mine, de los Guns N’ Roses, no sólo rompió las fronteras en los Billboard, pues su video -lanzado en 2009- ha acumulado un poco más de mil millones de reproducciones, a punto de llegar a los 2 billones:

La canción está inspirada en Erin Everly, la entonces pareja de Axl Rose, con un enfoque más romántico, algo que contrasta con los demás éxitos del álbum.

Sweet Child O’ Mine salió el 15 de agosto de 1988 en Estados Unidos; no obstante, se lanzó el 8 de agosto en el Reino Unido.

A su vez, alcanzó el #1 en el Billboard Hot 100, siendo el primer y único número uno de Guns N’ Roses en esa lista.

Su popularidad ayudó a que Appetite for Destruction se disparara en ventas, llevando al álbum al #1 en el Billboard 200.

Sweet Child O’ Mine no sólo definió la carrera de los Guns N’ Roses, sino que también se convirtió en un ejemplo del rock de los 80, hasta la actualidad.

En 2025, Apetite for Destruction de Guns N’ Roses cumple 38 años de su lanzamiento

Apetite for Destruction es el álbum debut de los Guns N’ Roses; el cual fue lanzado en el año de 1987.

Producido por Mike Clink, la discografía pasó a la historia con más de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial.

Apetite for Destruction de Guns N’ Roses cuenta con 12 canciones, cada una dejando su legado:

Welcome To The Jungle It’s So Easy Nightrain Out Ta Get Me Mr. Brownstone Paradise City My Michelle Think About You Sweet Child O’ Mine You’re Crazy Anything Goes Rocket Queen

Apetite for Destruction apareció en la lista de mejores álbumes, según Rolling Stone y, lejos de ser una simple discografía, impulsó la trayectoria de los Guns N’ Roses por el resto de la historia del rock.