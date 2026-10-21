Kygo regresa a México con conciertos y lo anuncia de una forma muy especial desde el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

La última presentación en México del DJ noruego fue en el Estadio GNP Seguros el 25 de enero de 2025, donde se presentó con Alan Walker y Lost Frecuencies.

El último concierto de Kygo en la CDMX duró 8 horas, por lo que su próximo concierto promete ser uno de los mejores del 2027.

Kygo volverá a México con conciertos y así fue su anuncio

El 21 de octubre de 2026, Kygo compartió un video tocando desde el Estadio GNP Seguro y con la frase: “Mexico, estoy de regreso”.

Kygo confirmó que dará conciertos en México, pero no reveló más detalles sobre fechas o recintos donde se podría presentar.

Tras finalizar su “Kygo World Tour”, el también productor reveló que estaría trabajando en su siguiente gira y México será una de sus paradas más esperadas por sus fans.

El último concierto de Kygo en México fue en enero de 2025, cuando se presentó en el Estadio GNP Seguros y tuvo la asistencia de más de 65 mil personas.

Kygo hizo su propia fiesta de música eléctrónica durante 8 horas continuas y tuvo de teloneros a figuras como Victoria Nadine, Forester y Sam Feldt.

EL DJ noruego llevó el house y techno al Estadio GNP Seguros, y los combinó con pantallas gigantes, luces y lásers.

¿Kygo vendrá a México en 2027? Esto se sabe

El video de Kygo generó dudas entre sus fans tras confirmar su regreso a México, el cual podría ocurrir en 2027.

Los seguidores de Kygo especulan que todo indica que se presentará de nuevo en el Estadio GNP Seguros.

Mientras que otros sospechan que Kygo estará en algún festival de música como EDC y esperan que se presente en otras ciudades como Monterrey y Guadalajara.

Toma en cuenta que los boletos para Kygo en 2025 tuvieron un precio entre 549 y 2,415 pesos, por lo que estos costos podrían aumentar más cargos de servicio.