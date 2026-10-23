Se confirmó el concierto de Kygo en CDMX para el 2027. Te damos fecha, preventa y precios de boletos.

Vía redes sociales, el DJ noruego Kyrre Gørvell-Dahll, mejor conocido como Kygo, anunció que vuelve a México con dos presentaciones en vivo.

Fecha del concierto de Kygo en CDMX para el 2027

El concierto de Kygo en CDMX será el sábado 1 de mayo 2027 en el Estadio GNP Seguros a las 9:00 p.m.

Previo a su presentación en la Ciudad de México, Kygo visitará el viernes 30 de abril el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara.

Concierto de Kygo en CDMX 2027 (Ocesa)

Kygo contará en sus shows en vivo con los artistas invitados:

Alesso

Ian Asher

Además de otros DJ’s que se darán a conocer más adelante para un espectáculo lleno de música electrónica.

Precios de boletos para el concierto de Kygo en el Estadio GNP Seguros

Los precios de boletos para el concierto de Kygo en CDMX 2027 aún no ha sido revelados.

Se especula que las entradas costarían desde 650 hasta 2,700 pesos. La tarifa dependerá mucho de la zona que se elija del Estadio GNP Seguros.

Kygo: Back at the Bowl (Kygo 'X' @KygoMusic)

Preventa de boletos del concierto de Kygo en CDMX 2027

La preventa de boletos del concierto de Kygo en CDMX 2027 será mediante Ticketmaster de la siguiente manera:

Venta a Fans: martes 27 de octubre 2026 a la 1:00 p.m.

Gran Venta HSBC: miércoles 28 de octubre 2026, a las 2:00 p.m. (solo tarjetas Premiere crédito y débito)

Gran Venta HSBC: jueves 29 de Octubre a las 2:00 p.m. (solo tarjetas de Crédito y Débito)

Venta General: viernes 30 de octubre a las 2:00 p.m.

En el caso de la Venta a Fans, esta únicamente se hará previo registro en el sitio web: https://laylo.com/kygo/m/mx27.

Durante esa fase, el límite de compra será de 4 boletos y se permitirá pagar con tarjetas de cualquier banco.