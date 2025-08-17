El show de música electrónica de ‘Kygo: Back at the Bowl’ llega a Cinépolis con proyecciones en SCREENX y 4DX
Así que, si no quieres perderte Kygo: Back at the Bowl, aquí te decimos a partir de que fecha estará proyectándose en Cinépolis.
¿Cuándo llega Kygo: Back at the Bowl a Cinépolis?
La película del concierto Kygo: Back at the Bowl llega a Cinépolis con proyecciones en SCREENX y 4DX a partir de la fecha:
- 26 de septiembre
Kygo: Back at the Bowl es la película del concierto del Dj y productor noruego celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, como parte del tour 2024 - 2025.
Por lo que, además de contar con vistas exclusivas a detrás de cámaras, incluye la participación de los artistas invitados:
- Ryan Tedder, de 46 años de edad
- Ava Max, de 31 años de edad
- Zara Larsson, de 27 años de edad
- Calum Scott, de 36 años de edad
La película del concierto fue dirigida por Sam Wrench -de 34 años de edad-, director de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ y ‘Billie Eilish Live at the O2’.
Por lo que Kygo: Back at the Bowl en Cinépolis y todos los cines del mundo promete ser una experiencia inmersiva de sonido e imágenes.
Setlist de Kygo: Back at the Bowl
Teniendo en cuenta que Kygo: Back at the Bowl es la película del concierto celebrado en Los Ángeles como parte del tour 2024 -2025, sabemos que el setlist de canciones incluye:
- Whatever
- For LifeI’ll Wait
- Me Before You
- Forever YoursLevels
- StayOnly You
- Stargazing
- It Ain’t Me
- Can’t Do It On My Own
- The Feeling
- Happy Now
- Kids in Love
- Hold On
- Sexual Healing
- Wait
- Dancing Feet
- Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)
- Fade Away
- Louder
- Lose Somebody
- Freedom
- What’s Love Got to Do With It
- Woke Up in Love
- Remind Me to Forget
- Without You
- Stole the Show
- Fragile
- Firestone
- Higher Love
- Freeze