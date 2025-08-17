El show de música electrónica de ‘Kygo: Back at the Bowl’ llega a Cinépolis con proyecciones en SCREENX y 4DX

Así que, si no quieres perderte Kygo: Back at the Bowl, aquí te decimos a partir de que fecha estará proyectándose en Cinépolis.

Kygo: Back at the Bowl (Kygo 'X' @KygoMusic)

¿Cuándo llega Kygo: Back at the Bowl a Cinépolis?

La película del concierto Kygo: Back at the Bowl llega a Cinépolis con proyecciones en SCREENX y 4DX a partir de la fecha:

26 de septiembre

Kygo: Back at the Bowl es la película del concierto del Dj y productor noruego celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, como parte del tour 2024 - 2025.

Por lo que, además de contar con vistas exclusivas a detrás de cámaras, incluye la participación de los artistas invitados:

Ryan Tedder, de 46 años de edad

Ava Max, de 31 años de edad

Zara Larsson, de 27 años de edad

Calum Scott, de 36 años de edad

La p elícula del concierto fue dirigida por Sam Wrench -de 34 años de edad-, director de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ y ‘Billie Eilish Live at the O2’.

Por lo que Kygo: Back at the Bowl en Cinépolis y todos los cines del mundo promete ser una experiencia inmersiva de sonido e imágenes.

Setlist de Kygo: Back at the Bowl

Teniendo en cuenta que Kygo: Back at the Bowl es la película del concierto celebrado en Los Ángeles como parte del tour 2024 -2025, sabemos que el setlist de canciones incluye: