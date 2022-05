A través de sus cuentas oficien en redes sociales bandas de nu-metal Korn compartió la imagen de lo que sería la nueva portada de su disco ‘Requiem’.

Sin embargo, la portada en donde los miembros de Korn aparecen vestidos de blanco con un fondo azul y un piso tipo agua llamó la atención de varios usuarios en las redes sociales.

Y es que esta portada de su nuevo disco sería una imitación de la portada del álbum de 1999 de los Backstreet Boys ‘Milennium’.

Korn, Requiem (captura de pantalla / Korn Twitter @korn)

En redes sociales las similitudes entre las portadas causaron toda clase de reacciones entre los fanáticos de Korn y los usuarios de redes sociales

Sin embargo, la mayoría de estas reacciones fue a favor de la parodia de la banda estadounidense quien incluso incluso compartió un cover del sencillo ‘Tell Me Why’ los Backstreet Boys.

VIDEO: Korn comparte cover de los Backstreet Boys

En su cuenta de oficial de TikTok, @korn en la plataforma, compartió un video haciendo un cover del sencillo de los Backstreet Boys ‘Tell Me Why’.

En este este se ve a todo los miembros de Korn vestidos de blanco con un fondo verde de efectos especiales cantado el coro del famoso sencillo.

En la descripción del video la banda de metal combinó la letra Tell Me Why con la de uno de sus próximos sencillos ‘Worst Is On Its Way’.

El video al igual que la portada de su nuevo álbum rápidamente se hizo viral e incluso fue comentado por los Backstreet Boys quienes continuaron el juego preguntándoles:

“Tell Me Why you just do that/ Dime por qué acabas de hacer eso” Backstreet Boys

Hasta el momento Korn no ha dado más información sobre el motivo de su homenaje; sin embargo, se cree es una estrategia comercial.

Actualmente el cover de Korn cuenta con más de 4 millones de reproducciones y fue grabado durante el rodaje del video musical de ‘Worst Is On Its Way’.