VIDEO: Integrantes de Backstreet Boys sabían que algunos de sus temas no tenían sentido

Los miembros de la banda Backstreet Boys aceptaron que su música no era muy buena, pero gustaba.

Aunque la mayoría de sus fans de los Backstreet Boys, cantaban a todo pulmón el tema “I Want It That Way”, pocos sabían que la letra no llevaba a ningún lado.

Aunque en todos estos años los integrantes de la famosa banda nunca dijeron nada sobre su música producto de la mercadotecnia, durante una entrevista en Watch What Happens Live, los miembros de la banda Backstreet Boys Nick Carter, Kevin Richardson, AJ McLean, Brian Littrell y Howie Dorough, contestando preguntas de los fans.

En el programa los Backstreet Boys confesaron que la letra “I Want It That Way” no tiene sentido alguno, esto luego de que un fan les cuestionara: “En tu canción ‘I Want It That Way’, ¿por qué cantan? ‘I never want to hear you say / I want it that way?’. ¿De qué están hablando?”.

“En primer lugar, la canción no tiene sentido”. Continuó para agregar un poco de la historia de la canción: “Había una versión completamente diferente de la canción que realmente tenía sentido y afortunadamente decidimos volver a la que no tenía sentido”. No creo que hubiera sido tan grande como era, si hubiera tenido sentido” McLean. Cantante

“I Want It That Way” fue el sencillo principal del tercer disco de la banda, Millennium, que salió en 1999. Fue escrito por Max Martin y Andreas Carlsson y es una de sus canciones más famosas. Aquí te dejamos el video para que la recuerdes: