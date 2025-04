Kenia Os y Anitta lanzaron su canción “En 4″, una colaboración que era muy esperada tanto por las cantantes, como por los fans de las mismas.

Si bien la canción de Kenia Os y Anitta tuvo un buen estreno, a la primera le parece que se puede hacer más con el tema, regañando a sus fans por no darle la difusión adecuadas.

Kenia Os y Anitta (@anitta / Instagram)

Kenia Os regañó a sus fans por no hacer streams de la canción con Anitta

En un audio dirigido a sus fans, Kenia Os los regaña porque no están haciendo lo suficiente, ya que a ella y a Anitta no le sirve que solo mencionen que les gusta la canción, pues lo que necesitan es streams.

Kenia Os les pide que escuchen la canción en todas las plataformas digitales y le hagan “trends” en TikTok, para así demostrar el apoyo a su colaboración con Anitta.

Algo que a muchos no les ha parecido, pues da la impresión de que el tema no ha funcionado como esperaban, echándole la culpa a la gente de que no esté siendo un éxito masivo.

Además da la impresión de que es la obligación de los fans hacerle promoción “gratis” a su tema, algo que no debería de ser, pues la gente la apoya porque le gusta su música, no porque sea un trabajo.

La cantante mexicana @KeniaOs REGAÑA a sus fans por no hacer streams a la nueva canción que lanzó el día de hoy junto con @Anitta pic.twitter.com/4GHZFqts7H — / (@silenciogata) April 18, 2025

El regaño de Kenia Os habría sido una broma

Si bien a muchos no les gustó que Kenia Os regañara a sus fans por no apoyar “como se debe” a la colaboración con Anitta, al parecer todo era una broma.

En una segunda parte del audio de Kenia Os ella aclara que solo está jugando y en realidad agradece todo el apoyo que le han dado a la canción, porque era una colaboración que esperaba.

Además mencionó que ya se encuentra en el estudio trabajando en un nuevo álbum, el cual espera revelarle pronto a su público.

Siendo el mencionado regaño solo un ataque por parte de quienes no gustan de su música; por lo menos eso indican la publicación con el audio completo.

Con información de X.