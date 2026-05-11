Junior H ya no puede cantar varios de sus éxitos tras el veto de corridos en eventos públicos de diversos estados, pero se ha adaptado y ahora tiene melodías que hablan de otros temas.

Las canciones que hagan apología al delito o violencia de género fueron prohibidas en estados como Chihuahua, Guanajuato y Estado de México, por lo que Junior H ha tenido que eliminar de su setlist varios de sus éxitos.

El cantante es conocido por temas como El Azul o El Hijo Mayor, canciones que hablan del crimen organizado y directamente del Cártel de Sinaloa.

Junior H ya no puede cantar sus éxitos por prohibición de corridos

Cantar narcocorridos en eventos públicos conlleva a sanciones como multas de miles de pesos, por lo que cantantes como Junior H evitan interpretar estas canciones.

En entrevista con Sale el Sol, Junior H expresó que su música es versátil y afortunadamente no solo canta corridos.

“Sí es triste la verdad, pero nada, esperemos que en mi carrera vamos a seguir echándole ganas”, mencionó Junior H.

Junior H, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Junior H reveló que se sentía responsable de dar un buen ejemplo a la juventud y no buscaba que sus canciones fueran consideradas como apología al delito.

Asimismo, comentó que su sueño era hacer música y ahora busca dejar un buen mensaje en su público.

Junior H solo quiere hacer música y deja de lado las canciones que hagan apología al delito

La carrera de Junior H sigue evolucionando y actualmente sus canciones hablan de amor y otros temas que se alejan del crimen organizado.

Junior H solo quería hacer música, por lo que ya no buscaba enaltecer el crimen organizado.

“No sabía lo que estaba haciendo realmente, la apología y todo esto, ahora se respeta”, mencionó Junior H.