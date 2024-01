No era broma, Jorge Losa ya vio que lo de la cantada sí se le está dando y ya hasta estrenó una nueva canción, aunque nadie la encuentra.

Jorge Losa -de 33 años de edad- ya había antelado que se venían nuevos proyectos para este 2024 y presumió que la mejor manera fue estrenando su nueva canción.

Sin embargo, el Albacete no está decepcionando, porque juró que este 19 de enero a la 12:00 am iba a estar en “todas las plataformas” y no hay rastro de ella.

Jorge Losa estrena Ya No Creo En Tus “Lo Siento”, su nueva canción que nadie encuentra

Jorge Losa debutó como cantante estando en La Casa de los Famosos México, pero ya dejó claro que no se tratará de la canción que le compuso a Ferka de 37 años de edad.

Desde hace aproximadamente un mes, Jorge Losa compartió que se venían nuevos proyectos en su carrera, incluyendo el estreno de una nueva canción.

Ahora se sabe que esa nueva canción de Jorge Losa es Ya No Creo En Tus “Lo Siento”, que aunque no es composición suya describió como un “pop latino balada”.

Según lo que él mismo compartió en sus historias de Instagram, Ya No Creo En Tus “Lo Siento” se estrenó este 19 de enero a las 00:00, o bien, 12:00 am.

Jorge Losa estrena una nueva canción Ya No Creo En Tus "Lo Siento". (@jorgelosaactor)

Sin embargo, tras una búsqueda por Spotify, YouTube, YouTube Music, no se encontró por ningún lado la nueva canción de Jorge Losa.

Y es que incluso, el actor celebró con un post en Instagram hecho en punto de las 00:00 el estrenó, prometiendo que estaba disponible en todas las plataformas.

Y no creas que los fans de Jorge Losa le están avisando que algo pasó con su nueva canción, pues él solo tiene comentarios de éxito y felicitaciones.

Usuarios aplauden la nueva canción de Jorge Losa, pero ni le dicen que no está en plataformas. (Usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Jorge Losa promete que su nueva canción tendrá un video musical bien cinematográfico

Jorge Losa está muy emocionado y recibiendo felicitaciones por su nueva canción -aunque ni está en plataformas digitales-, misma de la que ya está dejando la vara alta.

A través de una historia en Instagram, Jorge Losa no solo compartió la hora en que la jurada su canción iba a estar disponible, sino detalles del video oficial.

Se supone que en este momento su canción ya debería estar disponible, pero solo el sencillo sin video musical, pues ese viene después.

Jorge Losa compartió que será el próximo 26 de enero, que se estrene Ya No Creo en Tus “Lo Siento” con todo y video musical, prometiendo que tendrá producción nivel cine.