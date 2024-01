Jorge Losa, de 33 años de edad, no se resiste a aventarse un trío con Ferka, de 37 años, para cumplir sus fantasías.

A pesar de que muchos lo acusaron de tener una relación fake, Jorge Losa y María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, continúan juntos y más felices que nunca.

Su relación parece ir tan bien, que Jorge Losa reveló estar cada vez más cerca de convencer a Ferka para cumplir una fantasía sexual que tiene desde hace tiempo.

Tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’, a finales de 2023, Jorge Losa contó en algunas entrevistas que una de sus fantasías sexuales era tener un trío.

“Últimamente me ha dado por hacer un trío; no me puedo ir de esta vida sin haber probado ese placer”

Jorge Losa