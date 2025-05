Hope on the Stage en Cinépolis tendrá una postal exclusiva de J-Hope si vas al concierto en sus cines.

A través de sus redes sociales, Cinépolis confirmó que tendrá postales exclusivas de J-Hope por su concierto Hope on the Stage que proyectarán en sus cines.

¿Cómo conseguir las postales exclusivas de J-Hope en Cinépolis de su concierto Hope on the Stage?

Este 9 de mayo comenzó la preventa para el concierto de J-Hope en Cinépolis, Hope on the Stage en donde estarán dando postales exclusivas:

Si Hobi tiene tu corazón, ahora tú puedes tenerlo a él… 📸 ¡todos los días con su postal exclusiva! Consíguela al asistir al cine. 🎟️✨🤩 #JHOPE #ARMY Recuerda que la preventa estará disponible mañana.



*Hasta agotar existencias. pic.twitter.com/Oi80NOPO1s — Cinépolis (@Cinepolis) May 8, 2025

De acuerdo a lo publicado por Cinépolis, las postales que estarán dando para el concierto Hope on the Stage de J-Hope directo de Japón, se podrá conseguir con tan solo asistir al cine.

Es decir que al entrar a la función del concierto de J-Hope en cualquiera de sus salas de Cinépolis, estarán regalando una postal conmemorativa y exclusiva del concierto Hope on the Stage.

Las postales se estarán entregando hasta agotar existencias y no tienen costo; sin embargo, solo se dará una por boleto en Cinépolis.

Además el costo del boleto para ver el concierto Hope on the Stage, no incluye la postal de J-Hope, pues estas se darán de manera física en los complejos de Cinépolis.

Hope on the Stage de J-Hope en Cinépolis: (@cinepolismx / Instagram)

El concierto de Hope on the Stage de J-Hope en Cinépolis será el 31 de mayo

Aunque este 9 de mayo comenzó la preventa para Hope on te Stage de J-Hope en Cinépolis y otras salas de cine, el concierto será el próximo 31 de mayo.

De acuerdo a la preventa, Hope on the Stage de J-Hope comenzará en punto de las 5:00 pm hora de México, y cada boleto tiene un costo de 250 pesos por persona.

Este 9 de mayo justo se acaban de revelar los complejos de Cinépolis en donde se estará transmitiendo el concierto Hope on the Stage de J-Hope.