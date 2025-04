La transmisión de Hope on the Stage, de J-Hope, captura su primera gira mundial en solitario, teniendo una proyección especial en Cinépolis.

Hope on the Stage de J-Hope, será proyectada en Cinépolis el 31 de mayo de 2025; acá te decimos el precio de boletos y la fecha de preventa.

Hope on the Stage de J-Hope en Cinépolis: Precio de los boletos y dónde comprarlos

Cinépolis no ha brindado información oficial respecto al precio de boletos para Hope on the Stage de J-Hope.

Sin embargo, con base a demás conciertos de K-Pop que han sido proyectados en Cinépolis, se puede dar un precio aproximado:

Precio aproximado Hope on the Stage de J-Hope: de 250 a 500 pesos

Para comprar tus boletos de Cinépolis, podrás conseguirlos de dos maneras:

Canales digitales (sitio web y/o aplicación)

Taquilla Cinépolis

J-Hope (Instagram uarmyhope / Instagram uarmyhope)

¿Cuándo y a qué hora es la preventa de Hope on the Stage de J-Hope en Cinépolis?

Te compartimos la información para la preventa de Hope on the Stage de J-Hope en Cinépolis; cuándo y a qué hora será:

Preventa activa: Viernes 9 de mayo de 2025

Horario: 9:00 a.m. (hora del centro de México)

Hope on the Stage de J-Hope en Cinépolis: (@cinepolismx / Instagram)

Respecto a la lista de cines en específico y los horarios exactos en los que será proyectada la película, aún no se han dado detalles.

Te recordamos que Cinépolis ha anunciado el 31 de mayo de 2025 como fecha única en la que se proyectará Hope on the Stage en el cine.

¿Habrá postales coleccionables para Hope on the Stage de J-Hope en Cinépolis?

Cinépolis informó a los fans, se encuentra trabajando para traer postales para la proyección de Hope on the Stage de J-Hope.

La cadena de cines dio a conocer en sus redes sociales que, de no regalar postales, sí planea traer algo especial para las fans de J-Hope.

Por lo que, de haber alguna novedad, te estaremos informando.