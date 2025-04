Tras su último álbum en 2023, Lana del Rey estrenó Henry, come one, su nueva canción de la que te mostramos la letra completa en español.

Con una temática de ruptura amorosa es la forma en que Lana del Rey de 39 años de edad, canta a la dolorosa separación en Henry, come one.

Letra completa en español de Henry, come one, de Lana del Rey

Lana del Rey estrenó el 10 de abril, Henry, come one, la canción de la que te traemos la letra completa en español sobre esta trágica historia de desamor.

Quiero decir, Henry, vamos

¿De verdad crees que yo elegiría esto?

Todo este ir y venir

Henry, vamos

Quiero decir, cariño, vamos

¿De verdad crees que perdería la cabeza contigo si no hubieras hecho nada malo?

Henry, vamos

Una última llamada, “Hola a todos”

Cuelga su sombrero en la pared

Dile que su vaquera se fue

Sigue y no te detengas

Cuero suave, jeans azules

Llévanos a los sueños del vacío

Devuélvelo pero di que fue divertido

Y no es por ti

Que terminé siendo tan peligrosa

Ayer, oí a Dios decir: “Está en tu sangre”

Y me cayó como un rayo

He estado luchando, he estado esforzándome

Ayer, oí a Dios decir: “Naciste para ser quien tome la mano del hombre

Que vuela demasiado cerca del sol”

Igual seré amable con tu mamá

No es culpa de ella que te vayas

Algunas personas vienen y se van

Simplemente vuelan

Llévate lo tuyo a la casa

Ni te molestes en explicarlo

No hay forma de arreglarlo

De ninguna manera

Es la última llamada, “Hola a todos”

Cuelga su sombrero en la pared

Dile que su vaquera se fue

Vamos y sigue

Cuero suave, jeans azules

¿No lo entiendes? Ese es el punto

No puedes perseguir un fantasma cuando ya se ha ido

Y no es por ti

Que terminé siendo tan peligrosa

Ayer, oí a Dios decir: “Está en tu sangre”

Y me golpeó como un rayo

He estado luchando, he estado esforzándome

Pero ayer, oí a Dios decir: “Naciste para ser quien tome la mano del hombre

Que vuela demasiado cerca del sol”

Todos esos cantantes country

Y sus viajes a Houston

No son precisamente el mejor tipo para madurar, ¿sabes?

Es la última llamada, “Hola a todos”

Cuelga su sombrero en la pared

Dile que su vaquera se fue

Sigue y arre

Última llamada, “Hola a todos”

Cuelga su sombrero en la pared

Dile que su vaquera se fue

Sigue y no te detengas

Sigue y no te detengas

Sigue y no te detengas

Hey

Henry, come one, de Lana del Rey se estrena a casi un año de que no sacaba nueva música

La nueva canción que Lana del Rey estrenó, Henry, come one, llegó a las plataformas de música a casi un año de que la cantante no sacaba nuevas composiciones.

Fue en julio de 2024 la última vez que se supo de Lana del Rey musicalmente cuando lanzó Tough junto a Quavo que actualmente tiene 3.2 millones de reproducciones.

Asimismo, fue ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’ el último disco que Lana del Rey lanzó hace 2 años, por lo que sus fans están celebrando el estreno de Henry, come one.

