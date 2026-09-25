A casi un año de remodelación, la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (CCU) de la UNAM reabrirá sus puertas el sábado 26 de septiembre, día en el que se llevará a cabo el estreno mundial de la obra “Fanfarria Volcánica” de la compositora mexicana Gabriela Ortiz.

El concierto programado en el marco del Festival Cultural UNAM, conmemora:

Los 475 años de la Universidad de México

Los 90 años de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

Los 50 años de la Sala Nezahualcóyotl, inaugurada el 30 de diciembre de 1976

Gabriela Ortiz estrenará “Fanfarria Volcánica” en Sala Nezahualcóyotl

El próximo sábado, el concierto iniciará a las 20:00 horas con la presentación de la “Fanfarria volcánica” de Gabriela Ortiz, encargada por la Dirección General de Música de la UNAM, encabezada por José Julio Díaz Infante.

En palabras de la también profesora de música, la obra es un homenaje a la UNAM como institución clave para el desarrollo del conocimiento y un espacio de reflexión y libertad.

Gabriela Ortiz y los premios Grammy

En palabras técnicas, la “Fanfarria Volcánica” explora el entorno ancestral creado por el Xitle, la lava y las piedras volcánicas, integrando elementos naturales en la arquitectura.

La obra, escrita para orquesta, destaca los metales y las percusiones, instrumentos poco comunes en el repertorio de música clásica mexicana.

Gabriela Ortiz, quien estudió en la máxima casa de estudios y ha sido docente de tiempo completo en la Facultad de Música a lo largo de 25 años, ve a esa acción como una forma de agradecer a la universidad por su formación.

El concierto que también se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre, a partir de las 12 horas, será interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Sylvain Gasançon, y la participación del violonchelista Mischa Maisky.

La OFUNAM también interpretará: