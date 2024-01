Gabito Ballesteros -de 24 años de edad- dio un salto de género musical a la bachata con una colaboración a lado de Prince Royce -de 34 años de edad- con la canción “Cosas de la peda”.

Los corridos tumbados continúan consolidándose como un fenómeno imparable en la escena musical, atrayendo a numerosos artistas que buscan experimentar con este género.

Desde Peso Pluma hasta Natanael Cano, pasando por Junior H y Gabito Ballesteros, son varios los exponentes que han dejado su huella en este movimiento.

El cantante Prince Royce no se quedó atrás y se sumó a la ola de colaboraciones en el mundo de los corridos tumbados.

Iniciando el año con un impactante regreso, Prince Royce sorprendió a sus fanáticos al lanzar su nuevo sencillo “Cosas de la peda”, en colaboración con el talentoso cantautor mexicano Gabito Ballesteros.

La fusión de los estilos distintivos de Prince Royce y Gabito Ballesteros en “Cosas de la peda” promete ser un hito en la evolución de los corridos tumbados, mostrando la versatilidad del género al abrirse a nuevas influencias.

La apuesta de Prince Royce por este género demuestra la expansión y diversificación continua de la música regional mexicana.

Con esta colaboración, Prince Royce no solo reafirma su estatus como un artista innovador sino que también contribuye a la creciente popularidad de los corridos tumbados a nivel internacional.

El lanzamiento de “Cosas de la peda” marca un emocionante capítulo en la carrera del cantante, explorando nuevos horizontes musicales y capturando la atención de un público más amplio.

“Cosas de la peda”, fruto de la colaboración entre Prince Royce y Gabito Ballesteros, no solo marca un hito en los corridos tumbados, sino que también será parte fundamental de Llamada perdida, el séptimo álbum de estudio del reconocido cantante.

Este nuevo material discográfico está programado para ser lanzado el 16 de febrero, prometiendo ser una obra que ha sido cuidadosamente cocinada durante dos años.

A continuación te dejamos la letra completa y el video musical de “Cosas dela peda” de Gabito Ballesteros y Prince Royce:

Ya llevamos meses sin hablar

Y hoy me escribes: Feliz cumpleaños

Ya que quieres saber cómo me va

Pues no tan bien como el año pasado

Podría decirte que ya te superé

Y que en la disco con otra me enredé

¿Pero pa' qué mentirte?

Si lo que quiero es decirte

Te extraño, pero borracho no me duele tanto

Por еso es que tomo hasta cuando me lеvanto

Me ayuda a pensar, a pensar menos en ti

Me ayuda a fingir que yo sin ti soy feliz

Te extraño, pero borracho no me duele tanto

Por eso es que tomo hasta cuando me levanto

Le estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir

Porque sé que si me dices que tú quieres volver

Puedo decirte que sí

¡Uh!

Y así suena su compa Gabito, viejo

Royce (uh)

Gabito

Dile que finalmente le grabé el tumbado que siempre quiso

Conmigo tu cama se llevaba muy bien

Conmigo eran tres corridos y no tumbados

Si fuera con Laura sería el más desgraciado

Y porfa no me dediques MI EX TENÍA RAZÓN, porque no me queda

Y, bebé, yo sé que andas de peda

Bailando las de Selena, diciendo que estás bien buena

Que ya no me necesitas, pero sé que sí

Me extrañas, pero borracha no te duele tanto

Tengo mensajes raros cuando me levanto

Que me paso de cabrón, después: Te extraño, mi amor

Y tengo casa sola, ven pa’ pedirte perdón

Te extraño, pero borracho no me duele tanto

Por eso es que tomo hasta cuando me levanto

Le estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir

Porque sé que si me dices que tú quieres volver

Puedo decirte que sí

Wuh

"Cosas de la peda"