Luego de que este miércoles, Foo Fighters anunció la llegada de un nuevo disco próximamente, mismo que llevara como título But Here We Are.

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters (JAVIER TORRES / AFP)

But Here We Are, será el nuevo disco de Foo Fighters y el primero sin Taylor Hawkins, mismo que se estará estrenando hasta el próximo 2 de junio.

Este nuevo disco But Here We Are de Foo Fighters contará con 10 canciones bajo la producción de Greg Kurstin -de 53 años de edad-

El tracklist de But Here We Are, el nuevo disco de Foo Fighters sin Taylor Hawkins es

‘Rescued’ ‘Under You’ ‘Hearing Voices’ ‘But Here We Are’ ‘The Glass’ ‘Nothing At All’ ‘Show Me How’ ‘Beyond Me’ ‘The Teacher’ ‘Rest’

Según el comunicado de la banda, su nuevo disco But Here We Are es “ una respuesta brutalmente honesta y cruda a todo lo que ha vivido Foo Fighters el último año”.

“But Here We Are es un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Valiente, dañado e inquebrantablemente auténtico, el álbum se abre con Rescued, la primera de 10 canciones que recorren la gama emocional desde la rabia y el dolor hasta la serenidad y la aceptación, y una miríada de puntos intermedios”.

Hasta el momento se desconoce quién será el encargado de la batería de Foo Fighters en su nuevo disco But Here We Are, pero al parecer todo apunta a que ha sido su vocalista Dave Grohl -de 54 años de edad-.

Foo Fighters lanza ‘Rescued’, el primer single de su nuevo disco But Here We Are

Para ir calentando motores, mientras llega el estreno del disco But Here We Are, la banda Foo Fighters lanza ‘Rescued’, el primer single de este material y sin Taylor Hawkins.

Canción de los Foo Fighters, la cual se caracteriza por ser un tema con los sonidos clásicos y explosivos de la banda de rock, propia de la banda de rock.

Aquí te dejamos la letra de ‘Rescued’, el primer single de Foo Fighters en su nuevo disco But Here We Are: