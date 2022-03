¿Quién es Taylor Hawkins? El baterista de Foo Fighters que murió en Colombia el viernes 25 de marzo, a los 50 años de edad. Era el mejor amigo de Dave Grohl, líder de la banda.

Taylor Hawkins se unió a los Foo Fighters en 1997, tras haber sido uno de los músicos de la cantante de indie canadiense Alanis Morissette.

En 2021, Dave Grohl, líder de Foo Fighters y antiguo baterista de Nirvana, contó en una entrevista con la emisora 95.5 KLOS cómo Taylor Hawkins lo convenció para contratarlo:

“Cuando lo llamé y dije: ‘Oye, estoy buscando a un baterista’, él dijo, ‘sabes que soy tu tipo’. Creo que tuvo que más que ver con nuestra relación personal que con algo musical” Dave Grohl, líder de Foo Fighters

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters (JAVIER TORRES / AFP)

Dave Grohl, líder de Foo Fighters, describió a Taylor Hawkins como “mi gemelo o mi espíritu animal”

Dave Grohl continuó su anécdota, señalando que desde el principio identificó en Taylor Hawkins a una persona totalmente compatible con él:

“Dije: ‘¡Vaya, eres mi gemelo o mi espíritu animal, o mi mejor amigo!’, en los primeros diez segundos de conocerlo. Y por supuesto lo había visto tocar la batería y pensé que era un baterista increíble” Dave Grohl, líder de Foo Fighters

Durante los 25 años que fue parte de Foo Fighters, Taylor Hawkins participó en los discos más destacados de la banda, incluyendo ‘One by One’ y ‘On Your Honor’, y en éxitos como ‘My Hero’ y ‘Best of You’.

Con la muerte de Taylor Hawkins, suman dos las grandes pérdidas de compañeros que ha enfrentado Dave Grohl, quien era el baterista de Nirvana cuando Kurt Cobain murió en 1994.

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters (JAVIER TORRES / AFP)

David Grohl sobre Taylor Hawkins: “nuestro encuentro fortuito fue una especie de amor a primera vista, que encendió una ‘llama gemela’ musical”

Oliver Taylor Hawkins nació en Fort Worth, Texas, en 1972 y se crió en Laguna Beach, California. En 2019, el baterista contó que sus primeras influencias fueron

Stewart Copeland de The Police

Roger Taylor de Queen

Phil Collins

Taylor Hawkins y David Grohl se conocieron entre bambalinas en un concierto, cuando Hawkins aún estaba con Alanis Morrissette.

Poco después, Foo Fighters vio partir al baterista William Goldsmith, entonces David Grohl llamó a Hawkins, quien aceptó de inmediato.

En su libro de 2021, ‘The Storyteller’, David Grohl volvió a hablar sobre la entrañable amistad que tenía con Taylor Hawkins, diciendo:

“No tengo miedo de decir que nuestro encuentro fortuito fue una especie de amor a primera vista, que encendió una ‘llama gemela’ musical que sigue ardiendo hasta hoy. Juntos, nos hemos convertido en un dúo imparable, en el escenario y fuera de él, en busca de cualquier aventura que podamos encontrar”. Dave Grohl, líder de Foo Fighters

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters ( JAVIER TORRES / AFP / AFP)

Servicios de emergencia atendieron a Taylor Hawkins por “un dolor en el pecho” previo a su muerte

La primera aparición de Taylor Hawkins con Foo Fighters fue en el video de su canción más popular, ‘Everlong’.

Aunque Taylor Hawkins no participó en la grabación original, hizo cientos de versiones épicas de ella en el clímax de los conciertos de la banda.

A Taylor Hawkins le sobreviven su esposa, la ilustradora Alison Hawkins y sus tres hijos. Las causas de su muerte aun no se han dado a conocer oficialmente.

Sobre el asunto, la alcaldía de Bogotá informó que la línea de emergencias local recibió un llamado la noche del viernes, en el que pedían atención para un “paciente con dolor en el pecho”.

En un comunicado emitido el sábado 26 de marzo, la alcaldía de Bogotá señaló que al llegar los paramédicos encontraron a una doctora particular:

Ella “realizó las respectivas maniobras de reanimación; sin embargo, no hubo respuesta y el paciente se declaró fallecido” Alcaldía de Bogotá

Con información de AP y AFP