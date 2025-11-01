El Festival Hipnosis 2025 tendrá lugar en plena fiesta de Día de Muertos este 1 y 2 de noviembre en el Estadio Fray Nano en concierto.
Por lo que si eres de los que no te perderás de esta edición del Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano te traemos todos los detalles de artistas y horarios para 1 y 2 de noviembre.
- Apertura de puertas: 12 del día
- Escenarios: Ojo y Rayo
- Hora en la que termina: Alrededor de las 2:00 de la madrugada
Artistas y horarios para el Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano el sábado 1 de noviembre
Para el primer día de actividades en el Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano del 1 de noviembre, los artistas y horarios son los siguientes:
Escenario OJO - Festival Hipnosis 2025
- 15:30 DVTR
- 16:40 UTRO
- 18:20 Geordie Greep
- 20:20 Japanese Breakfast
- 22:20 Mochat Doma
Escenario Rayo - Festival Hipnosis 2025
- 15:00 Mirror Revelations
- 16:00 Population II.
- 17:20 Skinshape
- 19:20 Panchiko
- 21:20 Pavement
- 23:20 The Horrors
Artistas y horarios para el Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano el domingo 2 de noviembre
En el cierre del Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano, el día sábado 2 de noviembre, los artistas y horarios en concierto serán:
Escenario Ojo -Festival Hipnosis 2025
- 15:00 Grave/Mal
- 16:10 Bala
- 17:50 Crumb
- 19:50 Austin TV
- 22:10 Dinosaur Jr.
Escenario Rayo - Festival Hipnosis 2025
- 14:30 Nature Mind
- 15:30 Fin del Mundo
- 16:50 The Budos Band
- 18:50 Deafheaven
- 20:50 Spiritualized
- 23:10 Motorama