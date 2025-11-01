El Festival Hipnosis 2025 tendrá lugar en plena fiesta de Día de Muertos este 1 y 2 de noviembre en el Estadio Fray Nano en concierto.

Por lo que si eres de los que no te perderás de esta edición del Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano te traemos todos los detalles de artistas y horarios para 1 y 2 de noviembre.

Apertura de puertas: 12 del día

Escenarios: Ojo y Rayo

Hora en la que termina: Alrededor de las 2:00 de la madrugada

Artistas y horarios para el Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano el sábado 1 de noviembre

Para el primer día de actividades en el Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano del 1 de noviembre, los artistas y horarios son los siguientes:

Escenario OJO - Festival Hipnosis 2025

15:30 DVTR

16:40 UTRO

18:20 Geordie Greep

20:20 Japanese Breakfast

22:20 Mochat Doma

Escenario Rayo - Festival Hipnosis 2025

15:00 Mirror Revelations

16:00 Population II.

17:20 Skinshape

19:20 Panchiko

21:20 Pavement

23:20 The Horrors

Artistas y horarios para el Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano el domingo 2 de noviembre

En el cierre del Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano, el día sábado 2 de noviembre, los artistas y horarios en concierto serán:

Escenario Ojo -Festival Hipnosis 2025

15:00 Grave/Mal

16:10 Bala

17:50 Crumb

19:50 Austin TV

22:10 Dinosaur Jr.

Escenario Rayo - Festival Hipnosis 2025

14:30 Nature Mind

15:30 Fin del Mundo

16:50 The Budos Band

18:50 Deafheaven

20:50 Spiritualized

23:10 Motorama