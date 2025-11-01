Este 1 y 2 de noviembre se llevará a cabo en concierto el Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano de la CDMX.
Así que prepárate bien con tu itinerario, que te tenemos el horario y hora en la que terminan los conciertos del 1 y 2 de noviembre del Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano:
- Apertura de puertas: 12 del día
- Escenarios: Ojo y Rayo
- Hora en la que termina: Alrededor de las 2:00 de la madrugada
Horarios por artistas del Festival Hipnosis 2025 para el 1 de noviembre
Festival Hipnosis 2025 llega con lo mejor de la psicodelia al Estadio Fray Nano
El icónico Festival Hipnosis 2025 está por llegar con lo mejor de la psicodelia al Estadio Fray Nano este 1 y 2 de noviembre.
Con un lineup que promete para el Festival Hipnosis 2025 y que se ha vuelto de los más esperados para los amantes de la música, pues basta decir que los artistas principales serán:
- The Horrors
- Molchat Doma
- Pavement
- Motorama
- Spiritualized
- Dinosaur Jr.
- Japanese Breakfast
Mientas que los otros artistas que completan el cartel del Festival Hipnosis 2025 son:
- Austin TV
- Crumb
- The Budos Band
- Motorama
- Deafheaven
- Geordie Greep
- Panchiko
- Skinshape
- Bala
- Fin del Mundo
- Grave / Mal
- Naturemind
- Dummy
- DVTR
Recuerda que el Estadio Fray Nano se ubica en la calle de Fernando Iglesias Calderón sin número en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.
Para referencias, el Estadio Fray Nano está cerca de las estaciones del Metro: Velódromo y Mixhuca de la Línea 9.