Este 1 y 2 de noviembre se llevará a cabo en concierto el Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano de la CDMX.

Así que prepárate bien con tu itinerario, que te tenemos el horario y hora en la que terminan los conciertos del 1 y 2 de noviembre del Festival Hipnosis 2025 en el Estadio Fray Nano:

Apertura de puertas: 12 del día

Escenarios: Ojo y Rayo

Hora en la que termina: Alrededor de las 2:00 de la madrugada

Hipnosis (@hipnosismx)

Horarios por artistas del Festival Hipnosis 2025 para el 1 de noviembre

Festival Hipnosis 2025 llega con lo mejor de la psicodelia al Estadio Fray Nano

El icónico Festival Hipnosis 2025 está por llegar con lo mejor de la psicodelia al Estadio Fray Nano este 1 y 2 de noviembre.

Con un lineup que promete para el Festival Hipnosis 2025 y que se ha vuelto de los más esperados para los amantes de la música, pues basta decir que los artistas principales serán:

The Horrors

Molchat Doma

Pavement

Motorama

Spiritualized

Dinosaur Jr.

Japanese Breakfast

Mientas que los otros artistas que completan el cartel del Festival Hipnosis 2025 son:

Austin TV

Crumb

The Budos Band

Motorama

Deafheaven

Geordie Greep

Panchiko

Skinshape

Bala

Fin del Mundo

Grave / Mal

Naturemind

Dummy

DVTR

Recuerda que el Estadio Fray Nano se ubica en la calle de Fernando Iglesias Calderón sin número en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

Para referencias, el Estadio Fray Nano está cerca de las estaciones del Metro: Velódromo y Mixhuca de la Línea 9.