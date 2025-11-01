El cantante mexicano Rodrigo Torres de la Garza, mejor conocido como Nsqk de 27 años de edad, llega este 1 y 2 de noviembre en concierto al Palacio de los Deportes.

Conciertos de Nsqk en el Palacio de los Deportes de los cuales ya te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:

Fecha del 1 de noviembre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Fecha del 2 de noviembre

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

NSQK en CDMX: Precio de boletos y cuándo es su concierto (NSQK )

Posible setlist para los conciertos de Nsqk en Palacio de los Deportes del 1 y 2 de noviembre

NSQK regresa a los escenarios de la capital del país con lo mejor de su música alternativa urbana desde el R&B, el trap, el hip hop y hasta el pop.

Con ello se espera que los posibles temas del setlist de canciones para los conciertos de Nsqk en Palacio de los Deportes del 1 y 2 de noviembre sean: