El cantante mexicano Rodrigo Torres de la Garza, mejor conocido como Nsqk de 27 años de edad, llega este 1 y 2 de noviembre en concierto al Palacio de los Deportes.

Conciertos de Nsqk en el Palacio de los Deportes de los cuales ya te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:

  • Fecha del 1 de noviembre
  1. Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  2. Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Fecha del 2 de noviembre
  1. Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
  2. Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
NSQK en CDMX: Precio de boletos y cuándo es su concierto
NSQK en CDMX: Precio de boletos y cuándo es su concierto (NSQK )

Posible setlist para los conciertos de Nsqk en Palacio de los Deportes del 1 y 2 de noviembre

NSQK regresa a los escenarios de la capital del país con lo mejor de su música alternativa urbana desde el R&B, el trap, el hip hop y hasta el pop.

Con ello se espera que los posibles temas del setlist de canciones para los conciertos de Nsqk en Palacio de los Deportes del 1 y 2 de noviembre sean:

  1. Cienciaficción
  2. 309
  3. Tarde o temprano
  4. De vez en cuando
  5. Krav Maga
  6. UGH
  7. LOVELANGUAGE
  8. BOBOMENSOTONTO
  9. NADIE MÁS!
  10. Si en tu mente estuve
  11. Torre 3
  12. Los alpes
  13. Misa
  14. Si te portas bien
  15. MAMI 100PRE SABE
  16. No voy a estar mañana
  17. Piel
  18. OTROS LUGARES
  19. MUBI
  20. Blamegame
  21. MIATA
  22. BAD INTENCIONES
  23. Árbol de manzanas
  24. RIP PETE