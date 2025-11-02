El Palacio de los Deportes recibe con dos fechas en concierto al cantante mexicano Rodrigo Torres de la Garza, mejor conocido como Nsqk de 27 años de edad, este 1 y 2 de noviembre.

Y para que no te pierdas de nada te traemos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de Nsqk en Palacio de los Deportes, así que presta atención:

Fecha del 1 de noviembre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto Duración: Se prevé 2 horas de música Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Fecha del 2 de noviembre

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto Duración: Se prevé 2 horas de música Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.