Hoy 6 de julio celebramos el Día Internacional de The Beatles por lo que te traemos el significado de Love Me Do, la primera canción que grabó la famosa agrupación.

Así como también te dejamos la letra en español y el video en YouTube de Love Me Do para un feliz Día Internacional de The Beatles.

Este es el significado de Love Me Do, la primera canción que grabó The Beatles

Love Me Do es la primera canción que grabó The Beatles, misma que fuera lanzada como sencillo el 5 de octubre de 1962.

La primera canción que grabó The Beatles fue escrita bajo la inspiración de una chica llamada Iris Caldwell, de quien estaba enamorado Paul McCartney de 86 años de edad, en ese entonces solo tenía 16 años, por lo que el significado de Love Me Do es sobre ese amor de juventud.

Letra en español y video en YouTube de Love Me Do, la primera canción que grabó The Beatles

A continuación te dejamos la letra en español y video en YouTube de Love Me Do, la primera canción que grabó The Beatles

Ama, amame, hazlo

Sabes que te amo

Siempre seré fiel

Así que por favor

Amame, hazlo

Whoa-oh, ámame.

Ama, amame, hazlo

Sabes que te amo

Siempre seré fiel

Así que por favor

Amame, hazlo

Whoa-oh, ámame.

Alguien a quien amar

Alguien nuevo

Alguien a quien amar

Alguien como tu

Ama, amame, hazlo

Sabes que te amo

Siempre seré fiel

Así que por favor

Amame, hazlo

Whoa-oh, ámame.

Ama, amame, hazlo

Sabes que te amo

Siempre seré fiel

Whoah oh ámame

Sí, ámame.

Whoa-oh, ámame.

Sí, ámame.

¿Por qué se celebra el 6 de julio el Día Internacional de The Beatles?

El 6 de julio es el Día Internacional de The Beatles, celebración que conmemora la fecha en la que se conocieron John Lennon y Paul McCartney.

Pues el 6 de julio de 1957, John Lennon y Paul McCartney se conocieron en una fiesta en un jardín en Woolton, Liverpool.

Luego de que un amigo en común los presentó; a partir de ese encuentro, se inició la colaboración musical que cambiaría la historia de la música bajo la formación de The Beatles.