¿Fans de Super Junior se pronuncian contra Ocesa? Aseguran que no comprarán boletos para sus conciertos si no hay precios y condiciones justas en México.

Los seguidores de la banda de K-pop amenazan con sabotear la venta de boletos para los conciertos de Super Junior en CDMX y Monterrey.

Fans de Super Junior le advierten a Ocesa que no comprarán boletos sino hay precios justos en México

Super Junior sorprendió a sus seguidores al confirmar su regreso a México con dos conciertos programados para el mes de octubre de este año.

Super Junior, banda de K-Pop. (@superjunior)

El anuncio de los conciertos de Super Junior en México ha creado una ola de reacciones de los seguidores de la banda, conocidos como ELF (EverLasting Friends).

Y es que aunque se han mostrado emocionados por el regreso de Super Junior a México, también ha manifestado su inquietud por la venta de los boletos.

A través de un comunicado, los fans de Super Junior señalaron que no comprarán boletos sino hay precios justos en México.

Y es que Ocesa ha llevado una política en la que no se revelan los precios de los boletos hasta el día de la preventa, algo que no quieren los fans de Super Junior.

Por lo que los fans de Super Junior le advierten a Ocesa que si no se anuncian los precios con anticipación y no hay transparencia en el costo y las zonas, optarán por no adquirir los boletos.

#OcesaAnunciaPreciosSS10 y "SIN PRECIOS NO COMPRAMOS":

Por los fans de Super Junior que exigen precios justos y transparentes antes de comprar boletos para el concierto que dará el grupo en el país. pic.twitter.com/q6IBvXJqS1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 26, 2025

¿Fans de Super Junior amenazan con boicot? Estas son sus exigencias para los conciertos en México

Sin embargo, los fans de Super Junior no solo se pronunciaron por precios justos en México, sino que también señalaron otras demandas.

Y es que también reclaman “precios justos con beneficios VIP en venta separada” y beneficios en todas las zonas.

De esta manera los fans podrán elegir libremente el tipo de experiencia que desean vivir durante el concierto.

Los fans de Super Junior también pidieron que se garantice seguridad en el evento.

En su comunicado le exigieron a Ocesa que se garantice que los recintos se encuentran en condiciones óptimas para cuidar la integridad de los asistentes.

E.LF. hizo un llamado al fandom a “no realizar ninguna compra antes de tener respuesta de la promotora”.

A través del hashtag #OcesaAnunciaPreciosSS10 y la frase “SIN PRECIOS NO COMPRAMOS”, los fans de Super Junior se expresaron contra Ocesa.

Super Junior se va a presentar en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y el Auditorio Banamex de Monterrey como parte de su gira Super Show 10, con la que celebran 20 años de trayectoria.

12 de octubre Palacio de los Deportes en la CDMX

14 de octubre Auditorio Banamex en Monterrey, Nuevo León