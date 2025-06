Super Junior en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos en CDMX y Monterrey

Are You Ready?💙

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>



[SEOUL]

📍KSPO DOME

📅 August 23(SAT) - 24(SUN), 2025

[HONG KONG]

📍ASIAWORLD-ARENA

📅 September 5(FRI) - 6(SAT), 2025

[JAKARTA]

📍ICE BSD (Halls 5-6)

📅 September 13(SAT), 2025

[MANILA]

📍SM MALL OF ASIA ARENA… pic.twitter.com/HerXdayCWE