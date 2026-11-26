A más de dos meses del concierto cancelado del 10 de septiembre de Carín León en The Sphere, Las Vegas, Estados Unidos, fans del cantante buscarían hablar con él personalmente.

Luego de que el colectivo de más mil 500 fans encabezado por Mariela Ruye no lograra avanzar en la demanda colectiva contra Carín León por cancelación en The Sphere, debido a la falta de apoyo de abogados, tras declinar tomar el caso.

Ahora Mariela Ruye dice que buscarían a Carín León de manera personal para realizar el reclamo de los fans sobre las afectaciones y conciliar con el cantante lo que dejó tras la cancelación del concierto en The Sphere.

Pese a esto, los fans afectados por cancelación del concierto de Carín León en The Sphere dicen que no desistirán en buscar la vía legal.

Y a más de dos meses de la cancelación del concierto de Carín León en #LaEsfera fans continúan con su demanda colectiva. La mujer que encabeza el proceso podría reunirse personalmente con el cantante.#NoticiasImagen #YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal pic.twitter.com/kLIsxNB8t5 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 25, 2026

Buscan fans hablar con Carín León para reclamos de afectados

Mariela Ruye dijo que ante el próximo concierto de Carín León en Villahermosa, Tabasco, este sábado 28 de noviembre en el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco Dora María estaría buscándolo.

“Soy de Tabasco y viene acá, por lo que me están convenciendo de ir, pero yo iría para decirle los daños que causó al no llegar al concierto The Sphere”. Mariela Ruye

Esto luego de que Mariela Ruye dijera no desistir del caso, pues el tiempo ha pasado, pero nadie ha respondido por las pérdidas del concierto de Carín León.

Debido a que los fans de Carín León no solo invirtieron en los boletos del concierto, pues todo fue un gasto completo para ir a Las Vegas desde vuelos, hospedaje, transportación, comidas y cualquier otro desembolso relacionado para verlo en The Sphere.

A la falta de respuesta, se sabe que algunos fans ya han solicitado su reembolso de boletos, mientras que otros más han optado con esperar a la reposición del show de Clarín León en The Sphere para el 15 de septiembre de 2027