Aunque el tema de los precios sigue siendo polémico, lo cierto es que 2025 se ha alzado como uno de los años más exitosos en cuestión de conciertos en vivo en la CDMX, con eventos que dejaron millones a la ciudad.

Si bien todos los conciertos en la CDMX aportaron a la derrama económica, hubo 4 que fueron los más importantes de 2025 en ese rubro.

Shakira, cantante. (Cortesía Ocesa / Cuartoscuro)

Los 4 conciertos que dejaron millones de pesos a la CDMX en 2025

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), hubo 4 conciertos en la CDMX y uno en Monterrey que aportaron la mayor cantidad de capital al país.

En este caso nos centraremos en los 4 conciertos en la CDMX que fueron los más exitosos en 2025:

World Tour Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira: El cual dejó 3 mil 247 millones de pesos de ingresos de más de 450 mil asistentes. DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour de Bad Bunny: Con 3 mil 228 millones de pesos de ingresos, solo un poco menos que Shakira; aunque tuvo una mayor asistencia con 520 mil personas. Live ’25 Tour de Oasis: Que dejó 1000 millones de pesos a la CDMX, de un total de 130 mil personas. Corona Capital: El cual dio 730.5 millones de pesos en ingresos, gracias a sus 235 mil personas.

Para completar la lista, aunque ya no es de CDMX, la Canaco señala que el f estival Tecate Pal’ Norte aportó mil 200 millones de pesos .

Bad Bunny en concierto en CDMX (EMMA MCINTYRE / Getty Images via AFP)

Los conciertos en el Estadio GNP Seguros fueron los más exitosos de 2025

Aunque un reporte de Pollstar que coloca a la Arena CDMX, Arena Monterrey y Palacio de los Deportes entre los 200 inmuebles más importantes de América Latina, el Estadio GNP Seguros se alza como el de mayor relevancia.

Como se puede ver en el informe de la Canaco CDMX, 4 de los 5 conciertos más exitosos del año fueron en el Estadio GNP Seguros , lo cual habla de su importancia para este tipo de eventos.

Por su parte, OCESA señala que desde la remodelación del recinto, más de 3 millones de personas han asistido a por lo menos un concierto en el lugar.

No solo eso, se espera que 2026 sea un año igual de relevante, con la llegada de personalidades como The Weeknd, My Chemical Romance y P!NK, entre muchos otros.