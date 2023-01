Luego de que la cantante venezolana Briella acusara a Shakira de haber plagiado su canción ‘Solo Tú’ en la nueva tiradera de la cantante colombiana, ahora ella es señalada de hacer lo mismo.

Ante el estreno de la tiradera de Shakira y BZRP de 24 años de edad contra Piqué, una cantante venezolana conocida como Briella, acusó a la cantante de 45 años de plagiar el coro para su sesión con el productor musical argentino.

Pues según indicó en su TikTok que la canción en la que Shakira se habría “inspirado” salió hace 6 meses, y en la cual cree que el coro es idéntico a la tiradera contra Piqué de 35 años de edad.

Sin embargo, tras acusar a Shakira de plagio, un nuevo video reveló que Briella habría hecho lo mismo a otros artistas, es decir plagiar sus canciones.

Un video expone los supuestos plagios de Briella, quien acusó a Shakira de “inspirarse” en su coro

La tiradera de Shakira con BZRP ha dado mucho de que hablar, incluso ya salieron acusaciones en su contra por supuesto plagio.

No obstante, ya también salió en TikTok que Briella habría plagiado canciones a otros artistas y han señalado que solo recortó el video del coro, pues en lo demás no se parece a lo que lanzó Shakira el pasado 11 de enero.

Pese a que la canción de Briella salió en YouTube el pasado 29 de junio del 2022, el nuevo video expone que la cantante venezolana habría plagiado a otros artistas como:

Caín Guzmán en su canción ‘Recuérdame’ que salió el 14 de febrero del 2022

Imanbek, Salim Ilese en su canción ‘Married yo your Melody’ que salió el 21 de marzo del 2022

Secret Number en su canción ‘Dangerous in love’ que salió el 24 de noviembre del 2021

Selena Gómez en su canción ‘Me and The Rythm’ que salió en 2 de octubre del 2015

Asimismo, otros fans de Shakira revelaron que el ritmo no es nuevo en la artista colombiana, pues en sus canciones ‘Addicted to you’ y ‘Girl like me’, utiliza los mismos tonos.