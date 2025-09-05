Priscila Valverde se convierte en la protagonista de “Alguien”, el video en YouTube de la nueva canción de Carlos Rivera de 39 años de edad.

La ex integrante de La Casa de los Famosos México 2025, Priscila Valverde de 24 años de edad, se convirtió en la protagonista del video de “Alguien”, la nueva canción de Carlos Rivera lanzado en YouTube.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

Pues cabe recordar que Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del reality show; sin embargo, la popularidad de la modelo aumentó logrando figurar en varias ocasiones.

