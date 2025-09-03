Priscila Valverde -de 24 años de edad- cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, es la protagonista del nuevo video musical de Carlos Rivera.

En Instagram, Carlos Rivera -de 39 años de edad- compartió una foto en donde aparece junto a Priscila Valverde con el adelanto de su nuevo tema.

Priscila Valverde le romperá el corazón a Carlos Rivera para un nuevo video musical

Priscila Valverde se robó las miradas luego de se confirmar que será la protagonista del nuevo video musical de Carlos Rivera.

“Fue alguien que acabó con mi vida”, escribió Carlos Rivera en su nueva publicación de Instagram.

Carlos Rivera aprovechó para compartir un breve fragmento de su nueva canción que está por lanzar.

La letra de la canción de Carlos Rivera es una melodía melancólica dedicada a un corazón roto:

“Para que vuelva a creer en alguien

se necesita milagro muy grande

porque a partir de ahora me despido del amor

porque es poco decir que me rompió este corazón

yo le entregue mi fé, yo la quería

fue alguien que acabó con mi vida"

Priscila Valverde, habitante de La Casa de los Famosos México 2025 (Instagram @priscilavalverde_ / Instagram @priscilavalverde_)

En la foto se puede ver a Priscila Valverde luciendo un largo vestido negro, dándole la espalda a Carlos Rivera.

Mientras que Carlos Rivera se encuentra sentado con un semblante serio, cantándole al desamor.

El nuevo video musical de Carlos Rivera ha generado grandes expectativas por la presencia de Priscila Valverde.

¿Cuándo se estrena el video musical de Carlos Rivera con Priscila Valverde?

Por el momento, se desconoce la fecha de estreno del video musical de Carlos Rivera con Priscila Valverde.

La modelo será la musa para el último lanzamiento de Carlos Rivera, en el que ambos narrarán una historia de desamor.

La presencia de Priscila Valverde no tardó en robarse la atención de las y los riveristas.

Pues ha ganado popularidad luego de haber sido una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

La nueva canción de Carlos Rivera promete ser otro de sus grandes éxitos en su carrera musical.