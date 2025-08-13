El video de Shakira -de 48 años de edad- cantando Día de Enero en el concierto de Tijuana, se está volviendo viral en redes sociales.

Y es que esta es una nueva canción en el setlist oficial de Las Mujeres Ya No Lloran Tour de Shakira.

El video de Shakira cantando Día de Enero en su concierto en Tijuana

El video de Shakira del concierto en el Estadio Caliente en Tijuana, el pasado lunes 11 de agosto de 2025, se está haciendo viral en redes sociales.

Y es que la nueva canción en el setlist oficial de Las Mujeres Ya No Lloran Tour de Shakira es Día de Enero.

La cantante colombiana interpretó el sencillo de su sexto álbum de estudio Fijación Oral vol. 1, publicado en junio de 2005.

La cantante colombiana no anunció que realizaría cambios en su setlist para su regreso al país, por lo que la canción sorprendió a todos.

Shakira cantó su éxito de hace una década tras interpretar Antología, sencillo que ha marcado un punto medio en su espectáculo.

Se desconoce si Día de Enero se volverá parte oficial del setlist del regreso a México de Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

Sin embargo, esta sorpresa en el concierto fue bien recibida por los fans de Shakira, quienes la esperan en al menos otras 19 fechas programadas.

Shakira (Shakira Facebook @Shakira )

Setlist actualizado de Las Mujeres Ya No Lloran Tour de Shakira

La séptima gira de conciertos de Shakira en apoyo álbum Las Mujeres Ya No Lloran, comenzó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil.

Por lo que se sabe que el setlist oficial del tour incluye 28 canciones:

La Fuerte Girl Like Me Las de la Intuición Estoy Aquí Empire / Inevitable Te Felicito / TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía La Bicicleta La Tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted To You Loca Soltera Cómo Donde y Cuándo Última Ojos Así Pies Descalzos, Sueños Blancos Antología Día de Enero Poem To A Horse Objection (Tango) Whenever, Wherever Waka Waka (This Time for Africa) She Wolf Bzrap Music Sessions, Vol. 53