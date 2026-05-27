Tal y como lo había adelantado BTS ya está disponible el especial video en YouTube de su visita a Palacio Nacional junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Video de BTS con Sheinbaum en Palacio Nacional en YouTube con el que muestran a sus fans de todo el mundo, tan solo un poco del recibimiento y la experiencia que tuvieron en México como visitantes distinguidos.

Este es el video de BTS con Sheinbaum en Palacio Nacional en YouTube

Tal fue la experiencia de BTS en México, que la agrupación surcoreana compartió un video en YouTube especial de su visita a Palacio Nacional junto a la presidenta Sheinbaum.

Momento diplomático y cultural que no solo trascendió para las ARMYs en México, sino para los siete integrantes de BTS con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y JungKook.

Pues en este video se puede ver como cada integrante de BTS vivió lo impresionante de su recibimiento por parte de la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional.

Así como las reacciones de cada uno de los miembros de BTS, tras ser visitantes distinguidos de México, al escuchar la euforia de las ARMYs que los vieron en un balcón de Palacio Nacional, y hasta recorrer los jardines del recinto y ama a los gatos que lo habitan.

Sheinbaum agradece video en YouTube de BTS por su visita en Palacio Nacional

Tras la publicación del video de BTS en YouTube por su visita a Palacio Nacional, la mandataria Sheinbaum agradeció el gesto.

Resaltando Sheinbaum que el video de BTS en Palacio Nacional ya disponible en YouTube es una buena señal de su regreso a México para 2027, así como el reflejo de lo mucho que les gusto estar en México.